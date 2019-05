Otorgan adicional de S/700 mil para construcción de hospital Maritza Campos

Síguenos en Facebook

El Gobierno Regional de Arequipa aprobó un adicional de S/700 mil para el Consorcio Hospitalario Sur a fin de que repongan a 92 obreros de Construcción Civil que despidió recientemente de la obra del hospital Martiza Campos en el cono norte, informó, el gerente de Infraestructura, Fernando Arenas.

Aclaró que este proyecto no está paralizado, pues trabajan con personal mínimo (12 obreros).”Aqui la contratista aduce a los trabajadores que por un adicional que no les hemos aprobado. ellos no continúan ejecutando las labores, eso no es cierto. Nosotros hemos citado a la contratista hoy (ayer) a las 8:00 horas para entregarle el dinero, pero no vinieron”, dijo.

MONTO.Señaló además que el consorcio pide S/3 millones de adicional, pero no se puede aprobar ese monto porque los recursos del Estado deben usarse responsablemente.

Sostuvo que el GRA se encuentra al día en las valorizaciones por S/12 millones y no hay motivo para suspender las obras ni despedir obreros.Sobre la vía de cuatro carriles en el Cono Norte, precisó, que es diferente porque en el tramo II y III no se hizo la previsión presupuestal en la anterior gestión, pues la obra no se convocó con la totalidad del presupuesto en el 2018 sino con una parte. Para este año necesitan más de S/70 millones y están gestionando en el MEF y Transportes. La obra paralizará por un mes.