Hace unas semanas el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, afirmaba que la atención que se da en el hospital Goyeneche refleja la precariedad en el que se encuentra el sistema de Salud en Arequipa y prueba de ello es que una paciente que madrugó para conseguir una cita por consultorio externo, sufrió una descompensación y solo pudo ingresar al nosocomio mediante el auxilio que le dieron los paramédicos y serenos de la comuna provincial de Arequipa.

Según reporte del serenazgo provincial, a la medianoche fueron alertados por problemas que tenía una de las personas que se encontraba sentada sobre cartones en los exteriores del hospital. La paciente identificada como Aurora Yucra fue operada recientemente de una apendicitis y durante la espera de sintió mal, pero a pesar de su estado no le habrían permitido el ingreso ni tampoco el personal del Goyeneche utilizó la ambulancia que permanece parada a un costado del área de patología.

Solo pudo ingresar mediante el auxilio que le dieron los paramédicos de la municipalidad, quienes la trasladaron en su ambulancia al área de emergencia del centro hospitalario para su atención médica.

Paciente fue auxiliada por paramédicos de la comuna provincial de Arequipa

Al respecto, el gerente regional de Salud, Walter Oporto Pérez, dijo a través de RPP que desconocía lo sucedido con la paciente y pedirá un reporte a la directora del hospital, Soledad Sotomayor, pues la mujer no debió hacer cola para conseguir una cita. “Después de la operación le debieron indicar el día y hora debía en que debía ser atendida. Vamos a averiguar qué pasó con la paciente”, dijo el gerente de Salud tras señalar que a las 5 a.m. recibió un reporte de la situación de los pacientes en espera tanto del Goyeneche como del Honorio Delgado, donde le indicaron que no hubo inconveniente alguno.

Agregó que la mayoría de las personas que pernoctan en los exteriores no son pacientes sino personas que lucran con la venta de los lugares y quienes sí buscan atención y pasan la noche de la misma forma, lo hacen porque provienen de lugares lejanos y no cuentan con recursos suficientes para el traslado en un taxi.

Decenas de personas pernoctan sobre cartones en los exteriores del hospital

“Este es un problema crónico (las colas) en el que estamos trabajando para resolverlo porque no podemos permitir que los pacientes continúen pasando por lo mismo. necesitamos más consultorios y más especialistas”, manifestó el gerente regional de Salud.