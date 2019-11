Padre de familia denunció negligencia en hospital Honorio Delgado Espinoza

Síguenos en Facebook

La alegría del nacimiento de su segunda hija en menos de cinco meses se convirtió en tristeza para Raúl Hernández. Resulta que su menor hija E.K.H.M. se encuentra muy delicada de salud por tener una cardiopatía congénita y en el hospital Honorio Delgado Espinoza han demorado más de 20 días en hacer el tramite administrativo para su traslado al hospital del Niño en Lima.

Pero, según explicó el progenitor el problema se inició en el nacimiento, que fue en el mismo nosocomio, ya que nunca le explicaron los riesgos del mal cardíaco que tuvo su hija desde el nacimiento. "Nosotros con mi esposa la hicimos ver con un pediatra particular y me explicaron que debía ser operada. El 15 de setiembre se puso mal con problemas respiratorios y la llevamos al hospital Honorio Delgado el 22 y desde esa fecha no ha vuelto a salir".

El tiempo que ha estado internada su situación se complicó enfermándose de neumonía siendo trasladada a cuidados intermedios en 4 oportunidades llegando a entubarla para que pueda respirar.

"Es una negligencia por eso vamos a hacer las denuncias legales que correspondan, pero primero nos estamos concentrando en ver la salud de mi hija. No hay vocación de servicio en la alta dirección del hospital porque no han acelerado los trámites y por ello desde Ica mis familiares tuvieron que ver el traslado aéreo de mi hija hasta Lima", remarcó.