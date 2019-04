Padres de familia de colegio en Cayma fueron plantados por representantes de municipio caymeño

Síguenos en Facebook

Malestar y preocupación en los padres de familia de la institución educativa Deán Valdivia ubicado en la parte alta del distrito de Cayma, porque los estudiantes del nivel secundario trabajan en carpetas y sillas de niños de primaria.

A pesar de que hay una infraestructura acabada especialmente para los estudiantes del nivel secundario, no se puede utilizar, porque el municipio no hace la recepción de la obra y porque no hay mobiliario, es decir carpetas y sillas que debieron ser entregadas por la municipalidad.

"Hoy debimos reunirnos con representantes del municipio para ver el tema del mobiliario, pero no vinieron. nos hicieron esperar por gusto. Al municipio no le interesa recibir la obra para que nuestros hijos estudien", dijo una preocupada madre de familia Dayana Gutiérrez.