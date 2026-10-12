El tránsito en la carretera Panamericana Sur continúa restringido a un carril en el sector de La Planchada, en la provincia de Camaná, Arequipa, mientras maquinaria pesada retira las rocas que cayeron sobre la vía la tarde de ayer.

El desprendimiento se registró alrededor de las 4:30 p. m. y dejó varados durante varias horas a decenas de vehículos interprovinciales que circulaban entre Atico y Ocoña.

Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), personal de Provías Nacional realiza labores de limpieza con dos cargadores frontales para retirar el material acumulado en el kilómetro 770+800 de la carretera.

Además, se iniciaron trabajos de perforación como parte de las acciones para despejar la zona y restablecer el tránsito con normalidad. Mientras duren las labores, la circulación se mantiene restringida para vehículos livianos y pesados.

Las autoridades recomendaron a los conductores respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal desplegado en el lugar y transitar con precaución.