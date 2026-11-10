El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, viajó a Lima para coordinar las actividades por la visita del papa León XIV al Perú y participar en los encuentros programados con el pontífice. También acompañará al Santo Padre durante su visita a Cusco, prevista para este domingo, informó Sarko Medina, jefe de Comunicaciones del Arzobispado de Arequipa.

Medina señaló que alrededor de 2,000 fieles de la jurisdicción eclesiástica de Arequipa, Caylloma e Islay viajarán para participar en las actividades, principalmente en Cusco y Lima, donde se realizará la misa final. Precisó que se trata de una cifra estimada, debido a que muchos feligreses se trasladarán por cuenta propia o en grupos familiares.

Entre los viajeros habrá una delegación de 150 jóvenes del grupo Centinelas, quienes acompañarán al arzobispo y al obispo auxiliar, monseñor Raúl Chau, durante las actividades en Cusco. Asimismo, se prevé la participación de unas 60 delegaciones de las 72 parroquias que conforman esta jurisdicción eclesiástica.

El representante del Arzobispado indicó que los fieles realizan actividades en sus parroquias para recaudar fondos y financiar sus propios viajes. Las delegaciones que acudirán a Cusco partirán entre el viernes y sábado, mientras que otros grupos se trasladarán a Lima para participar en la misa de despedida del pontífice.