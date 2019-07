Papelón de Cáceres en comisión de Majes II

Síguenos en Facebook

La propuesta del gobernador Elmer Cáceres Llica para la venta de parcelas de menos de 200 hectáreas en Majes Siguas II carece de sustento técnico. No solo eso, no se ha realizado aún ninguna gestión ante Proinversión para que la adjudicación de los predios se haga directamente a través del Gobierno Regional y no de la Agencia de Promoción de Inversión Privada (Proinversión), como se había contratado.

Si habría que extraer conclusiones de los sucedido ayer en la sesión de la Comisión Parlamentaria de Majes Siguas II, en el Parlamento, serían estas, sumadas a que los planteamientos de la autoridad regional, como lo reconoció en la cita, son solo anuncios políticos.

“Tengo entendido que el equipo técnico está trabajando esto. Mi propuesta es política, porque yo soy político ... no hay una decisión final, pero sí una orientación política para esto”, dijo Elmer Cáceres cuando la congresista Alejandra Aramayo le solicitó el detalle técnico que avale esta propuesta.

PORMENORES. En la sesión se hizo ver que los estudios deberían incluir las justificaciones que avalen la reducción de parcelas de 200 hectáreas a 5 o 10, además de contemplar criterios para el fomento de asociatividad, el cultivo con fines de agroexportación (incluyendo la capitalización de los agricultores), etc.

“Los estudios los debemos hacer en un plazo breve de un año, por decir, de tal suerte que podamos vender estas parcelas en los dos años, antes de que se termine la obra”, indicó el economista y funcionario destacado para el caso de Majes Siguas II en la Autoridad Autónoma de Majes, (AUTODEMA), Eduardo Ramos.

A la respuesta sucedieron exigencias de mayores precisiones de parte de los legisladores Justiniano Apaza y Horacio Zeballos. ¿Cuántas hectáreas se van a subparcelar? ¿Van a variar los precios de las tierras’ ¿Cómo se hará la administración del agua, considerando que son 200 unidades de riego las planificadas? Cáceres solo dijo que estas alternativas se están evaluando y que la venta de los terrenos se haría desde el Gobierno Regional.

CONTRADICCIONES. No obstante, el contrato suscrito por el GRA con Proinvesión cuando se lanzó el proyecto en el 2010, establece que sería este organismo el encargado de la adjudicación de los predios. Cualquier variación significaría la anulación de este tratado y sus implicancias financieras.

Horacio Zeballos hizo referencia a este punto y agregó que, una vez suscrita la adenda 13, nada impediría que Proinversion lance la venta de los lotes, en cumplimiento del contrato.

Sobre la adenda 13, se dejó en claro que tampoco se han dado los pormenores que justifiquen el cambio tecnológico y que contradiga la opinión especializada del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) que se opone a la adenda y hace 25 observaciones a esta posibilidad, alegando que el gasto de 104 millones de dólares es innecesario.Ni el gobernador ni el jefe de Autodema, Marcelo Córdova atendieron las consultas técnicas y dejaron todo en manos de Meza.

En la sesión estuvieron los parlamentarios Sergio Dávila, Horacio Zeballos, Ana María Choquhuanca y Alejandra Aramayo.