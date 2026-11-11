Los 60 niños de 3, 4 y 5 años de la institución educativa inicial Niño Salvador, en el distrito de Majes, continúan esperando que se habiliten las aulas prefabricadas que la municipalidad distrital se comprometió a instalar para mejorar sus condiciones de estudio. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados y la estructura apenas muestra el armazón de fierro.

Las labores comenzaron hace algunas semanas, pero hasta el momento no se ha completado el revestimiento ni la instalación de los ambientes. Las imágenes difundidas por Canal 33 Majes TV muestran que la obra permanece inconclusa, sin que los menores puedan ocupar las nuevas aulas.

Mientras tanto, los estudiantes fueron trasladados temporalmente a la institución educativa Mariano Melgar Valdivieso. No obstante, las condiciones no serían las adecuadas, por lo que padres de familia y docentes esperan que los trabajos se reanuden y culminen para que los niños puedan regresar a sus ambientes.

Esta situación se arrastra desde setiembre, cuando se conoció que los menores recibían clases en el patio de su colegio debido al deterioro de las aulas. Además, soportaban las altas temperaturas por las aulas de madera con techos de calamina. Frente a este problema, la Municipalidad Distrital de Majes anunció la instalación de aulas prefabricadas como una solución temporal.

Institución Educativa Inicial Niños Salvador tampoco cuenta con servicio de electricidad

Pero el problema de infraestructura educativa no termina ahí. El terreno ubicado en el sector La Colina, donde se proyecta construir la futura institución educativa, permanece abandonado y los cercos de esteras que lo protegían se encuentran derrumbados.

La construcción del colegio todavía no tiene fecha de inicio, debido a que está pendiente el saneamiento físico-legal del terreno. Este trámite es necesario para elaborar el expediente técnico y gestionar el financiamiento de la obra.