Cobrar el pasaje a un sol no generará pérdidas económicas a los transportistas del servicio urbano de Arequipa, solo reducirá un poco las ganancias que percibían antes de la aparición del coronavirus.

Esta es la aseveración de Jesús Apaza, representante del consorcio Avanza Paucarpata que agremia a 7 empresas del distrito que no son parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT), porque consideran que hubo un favorecimiento a otra empresa, del cual esperan el pronunciamiento del Poder Judicial, pero en esta coyuntura solicitan que se les permita trabajar y cobrar un sol.

Aunque evitó precisar cifras estimadas, Apaza considera que la reducción de sus ganancias sería similar a todos los pobladores que se vieron afectados por la pandemia.

“Con un sol no ganamos mucho, pero nos permite sobrevivir. Si perderíamos, entonces hubiéramos dejado de trabajar” , resaltó.

Transportistas del SIT se oponen a bajar el pasaje a un sol

Los transportistas de los 10 consorcios del SIT, aseveran que bajar a un sol el pasaje no sería rentable. Sin embargo, los empresarios no asistieron a la reunión convocada por la Municipalidad de Arequipa a las 13:00 horas de ayer y solicitaron la reprogramación de la cita, bajo el argumento de que no se citó con anticipación, pues el comunicado fue hecho el sábado a través de medios informales.

La agenda era el cumplimiento de la cláusula del contrato que especifica sobre la tarifa del pasaje, el aforo de los buses y el uso de protectores faciales, así como el cumplimiento de las flotas de concesión.

Para no verse obligados a cobrar un sol, los representantes de AQP Masivo, Megabus, entre otros que acudieron ayer a la municipalidad, solicitaron realizar un estudio para determinar la tarifa del pasaje. Sin embargo, el subgerente de Transportes de la comuna provincial, Juan Carlos Callacondo, aseveró que no accederán a su pedido, solo exigirán el cumplimiento del contrato que especifica no modificar la tarifa que existía al momento de entregar la concesión , de lo contrario, la municipalidad está en la facultad de terminar el contrato.

Facultad de la Municipalidad para terminar el contrato

Juan Carlos Callacondo aseveró que la cláusula 114 faculta a la municipalidad dar por terminado el contrato de forma unilateral y sin perjuicio de penalidades, por el incumplimiento del contrato o falta grave, que en este caso sería incrementar el pasaje.

Callacondo informó que entre hoy y mañana debe publicarse la ordenanza que permite el uso del 100% de asientos y con ello se espera que el pasaje baje a un sol.

Además, durante la concesión solo se consideró el uso de todos los asientos y hasta un incremento del 20% del aforo con los pasajeros parados, lo cual en esta coyuntura no tendría que provocar mayor perjuicio a los transportistas.

CIFRAS

600 unidades tiene en el consorcio Avanza de Paucarpata listas para prestar el servicio.

301 Soles es la multa a la empresa por trasladar a los pasajeros sin protector facial o incumplir el protocolo.

2,200 Son las unidades autorizadas por la Municipalidad para el servicio de transporte urbano en Arequipa.