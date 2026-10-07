Pasajeros se salvan de morir tras despiste de combi en La Joya, Arequipa

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de una combi que se despistó esta tarde y terminó parcialmente dentro de una acequia, a la altura de El Cruce, en el distrito de La Joya, Arequipa.

La unidad, conocida como “loncherita”, quedó inclinada con aproximadamente la mitad de su estructura dentro del canal de agua. Ante el temor de que el vehículo terminara volteándose, los pasajeros tuvieron que descender con mucho cuidado.

Todos resultaron ilesos, aunque se llevaron un gran susto. Según se informó, se dirigían hacia el distrito de La Joya cuando ocurrió el accidente.

Las causas que provocaron el despiste aún no han sido determinadas y son materia de investigación por parte de la Policía.

La combi permaneció en el lugar hasta que pudo ser retirada con apoyo de otros equipos.