Viajar de Arequipa a Cusco será más caro durante los próximos días debido al incremento de la demanda por la visita del papa León XIV, programada para el 15 de noviembre. Los pasajes en algunas empresas de transporte ya comenzaron a agotarse y las tarifas llegan hasta los S/ 200.

En el terminal terrestre de Arequipa, los boletos de viaje para hoy hacia la ciudad imperial se ofrecen desde S/ 80 para el segundo nivel de los buses. En tanto, los asientos del primer nivel, con servicio bus cama, tienen precios desde S/ 90.

La situación es distinta en las empresas que ofrecen servicios de mayor costo. Cruz del Sur informó que ya agotó sus pasajes para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con tarifas que alcanzaban los S/ 180.

Por otra parte, la empresa Transzela vende los boletos a S/ 200 y registra una ocupación del 90%, por lo que la disponibilidad de asientos también es limitada.

El incremento de viajeros responde a la llegada del sumo pontífice, que participará en actividades religiosas programadas en la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza de Armas de Cusco. Se espera la llegada de numerosos fieles de distintas regiones del país.

Ante la alta demanda, los precios continuarían variando en los próximos días, dependiendo de la disponibilidad de asientos y la cantidad de pasajeros que busquen viajar desde Arequipa hacia Cusco.