Paucarpata celebra aniversario en medio de enormes deudas

La municipalidad de Paucarpata cumplió 194 años de creación política en medio de una severa crisis económica: adeudan 13 millones de soles (S/) a 15 instituciones, en una situación que es criticada por miembros del concejo municipal debido poco manejo que se hace para superar la crisis.

El alcalde José Supo señala que deben evaluan que estrategias son mejores para superar el problema.

“Es una situación que heredamos y que están desde hace 20 años. Tratamos de hacer lo mejor y denunciaremos a los tres alcaldes anteriores a mi gestión por esta afectación de la municipalidad”, manifestó el alcalde en referencia a sus antecesores, Luis Cornejo, Justo Mayta y Marcio Soto.

CRÍTICOS. Para el regidor Joseff Camero, aunque sea comprensible que no es un problema originado por la actual gestión, no se plantea alternativas. “Pareciera que no hay iniciativa o idea para ver estos problemas”, indicó.

El teniente alcalde Juan Vargas, quien pertenece a la agrupación política de Supo, señaló que este no comunica a los regidores oficialistas de sus decisiones.

Sobre esa afirmación el concejal opositor Hilarión Cavero aseguró que la actual gestión no entrega información cuando se solicita y por ello es difícil conocer las estrategias del municipio para afrontar la crisis. “Cuando alguien quiere saber, no dan a conocer nada”, mencionó el edil.