PBI no llegará al 4% en el Perú y en Arequipa caerá por debajo del 2%

El conflicto social que se vive en Islay puede traer no solo graves consecuencias al valle de Tambo y Arequipa, también a nivel nacional, pues no se llegaría a cubrir el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) que se había estimado en diciembre del 2018.

Así lo explicó el expresidente de la Sociedad Nacional de Industria y hoy vocero de este gremio, Luis Salazar, quien mencionó que no solo el conflicto por el proyecto minero Tía María es la causante de este fenómeno, sino también las leyes de restricción y la percepción de corrupción que existe en el país.

¿Cuál es el comportamiento de la industria en el Perú y Arequipa? Tenemos la concentración del 45% del PBI en Lima, pero en Arequipa ocurre que su principal fuente es la minería, es el segundo en la economía del Perú.

¿Y cual es el comportamiento del PBI en Arequipa? Ha ido creciendo y bajando, pero para este año las proyecciones no son buenas, al 2018 era de 2.6% y a finales de año será de 1.7%. Se esperaba que a nivel nacional fuera de 4%, pero en general está bajando.

¿Es a causa de Tía María? No solamente eso. Tienen que entender que una minera genera mayores recursos cuando está en la etapa de construcción, porque se necesita de mano de obra, manufactura, servicios, hoteles, pero sin eso ¿qué pasa?, el que era pobre y estaba luchando para dejar de ser pobre, lo volverá a hacer.

¿Cuáles son los otros factores? Es la informalidad del empleo por leyes restrictivas. ¿Qué ocurre?, ante tanta restricción, la empresa decide desaparecer o ser informal. Las regulaciones no están bien dadas.

¿Las decisiones políticas no son las correctas? Creen que con una norman se cambia las cosas, pero no se puede modificar cosas si el mercado te dice que no funciona, a esto se suma los actos de corrupción y el adelanto de las elecciones. ¿Qué le decimos al empresario particular del extranjero? ¿Qué le demostramos? Solo sin Tía María se perderán 9 mil puestos de trabajo.