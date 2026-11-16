El nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) plantea una profunda transformación del sistema de transporte de Arequipa mediante la reorganización del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la implementación de corredores de buses rápidos y la evaluación de proyectos como trenes ligeros, tranvías, teleféricos y un tren de cercanías.

Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas aún dependen de estudios técnicos y fuentes de financiamiento. El diagnóstico del documento advierte que la ciudad cuenta con una red vial fragmentada, escasas alternativas de desplazamiento y avenidas principales que concentran gran parte del tránsito vehicular.

A ello se suma el uso de vías locales como rutas de escape, el estacionamiento de vehículos en la vía pública que reduce la capacidad de circulación y la coexistencia del transporte urbano con unidades interprovinciales y de carga.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

Uno de los principales cambios propuestos recae sobre el SIT. El PDM plantea reorganizar las rutas mediante corredores troncales para los trayectos de mayor demanda y servicios alimentadores que conecten los barrios con estas vías principales. Asimismo, propone integrar la operación y las tarifas para facilitar los transbordos y mejorar la experiencia de los usuarios.

A esta red se sumarían corredores de buses de tránsito rápido (BRT), que circularían por vías expresas y semiexpresas. El plan proyecta un eje principal de norte a sur y varias rutas transversales, con estaciones ubicadas cada uno o dos kilómetros y velocidades comerciales de hasta 50 kilómetros por hora. No obstante, el diseño definitivo aún requiere estudios especializados.

La propuesta también incorpora el Anillo Vial N.° 1, una infraestructura destinada a desviar parte del tráfico que actualmente atraviesa el Centro Histórico. Para complementar esta red, se proyectan ejes expresos hacia el norte, sur y este de la ciudad, además de intercambios viales, puentes, viaductos y túneles cuyas características aún deberán definirse.

Entre los principales corredores figura un eje norte conformado por las avenidas Metropolitana, Aviación, Evitamiento y Miguel Forga. Hacia el sur se plantean conexiones con Socabaya y Characato, así como mejoras en los accesos al Terminal Terrestre y en las vías que conectan con La Joya y Yura.

TRENES Y TELEFÉRICOS

A mediano plazo, algunos corredores de buses podrían convertirse en líneas de tren ligero, siempre que los estudios de demanda justifiquen la inversión. Para el Centro Histórico también se propone evaluar la implementación de un tranvía eléctrico con dos circuitos: uno entre La Marina y la avenida Independencia, y otro entre la antigua estación ferroviaria y el parque Selva Alegre.

Además, se contemplan posibles extensiones hacia Antiquilla, Yanahuara, Cayma y el eje de la Universidad Nacional de San Agustín.

Otra propuesta consiste en aprovechar parte de la infraestructura ferroviaria existente para desarrollar un tren de cercanías que conecte Yura, Cerro Colorado, Yanahuara, Arequipa, Arancota, Tiabaya y La Joya.

El plan también considera estudiar el traslado de los trenes de carga fuera del área urbana y reutilizar determinados tramos ferroviarios para el transporte de pasajeros.

Incluso se reserva la posibilidad de implementar una línea de metro subterráneo de 7,5 kilómetros después de 2045.Para las zonas de ladera y los sectores separados por quebradas, el PDM propone evaluar la construcción de teleféricos. La primera etapa abarcaría aproximadamente 14 kilómetros y 13 estaciones distribuidas entre Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Arequipa y Sachaca. Una segunda fase podría extender el sistema hacia Paucarpata, Tiabaya y Characato.

El plan distribuye estas propuestas en tres etapas: de 2026 a 2030 prioriza el SIT, los corredores BRT, las ciclovías y la gestión del tránsito; entre 2030 y 2040 proyecta incorporar trenes ligeros y tranvías; y hacia 2045 contempla ampliar los teleféricos y trenes de cercanías.