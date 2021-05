El ex primer ministro, Pedro Cateriano, llegó a nuestra ciudad e hizo un análisis del debate que sostendrán hoy los candidatos a la presidencia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de cara a la segunda vuelta electoral que se desarrollará el 6 de junio. Aquí la entrevista:





¿Qué temas fundamentales espera en el desarrollo del debate?

Dos temas principales, cómo van a enfrentar la crisis sanitaria y el tema económico. De acuerdo al formato, no se pueden objetar los temas porque es algo pactado con los participantes. Lo preocupante es lo que ha venido manifestando el candidato Castillo con sus marchas y contramarchas y en ese sentido hay que exigirle a ese candidato que no tenga esa clase de propuestas, que un día propone disolver el Congreso y luego el Tribunal Constitucional.





¿Ha identificado puntos débiles en ambos candidatos?

El punto débil de Castillo es la improvisación, es un candidato que no solo ha llegado con un vientre de alquiler a la segunda vuelta, porque Perú Libre es eso, y le ha facilitado una acción política, y no logra desprenderse de la ideología marxista-leninista que promueve Cerrón.





Mirando al frente. Fuerza Popular ¿también tiene una candidata cuestionada?

Fuerza Popular tiene una candidata muy cuestionada, recibe cuestionamientos de sus adversarios. Pero a diferencia de Castillo, no ha presentado iniciativas golpistas y él (Castillo) ha presentado planteamientos que rompen la iniciativa constitucional, como desactivar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ahora tomar por asalto los fondos ahorrados por los aportantes al sistema de jubilación. Al margen de otros planteamientos que no ha explicado Castillo, como tomar el control político de las empresas mineras privadas y en Arequipa hay empresas mineras como Cerro Verde y eso afectaría el empleo de muchos.





¿Después del debate se marcará un antes y un después en la campaña electoral?

Según las últimas encuestas hay un empate técnico y real y es mínima la diferencia. En el anterior debate, desde el punto de vista de técnicos, el señor Juan Pari mostró una improvisación total y naturalmente eso es un aspecto preocupante y con las iniciativas que ha ido presentando el señor Castillo es que no tiene planteamientos serios y las marchas y contramarchas hacen probar la improvisación de su candidatura.





¿Qué le falta a Keiko Fujimori para convencer a la población electoral?

Tal como ella lo ha anunciado, ella tendrá que formar su compromiso de respeto a las formas democráticas y captar ese sector que piensa votar el blanco o viciado y confió que este debate permita a la señora Fujimori aclarar esas dudas.





¿Cuál es el peor temor de ambos candidatos para los electores?

El mayor temor no es Keiko Fujimori, si no Castillo. La candidatura de la dupla Castillo-Cerrón es una amenaza al país, por ejemplo, al campo de la prensa, formula planteamientos para controlar la prensa y establecer una censura como la que tuvimos con Juan Velazco Alvarado, propio de gobiernos autoritarios y no democráticos.





¿Repartir el 40% del canon minero es una opción viable?

Hay un sector de la población que no se ha beneficiado de una buena gestión gobernativa. El año pasado los gobiernos regionales que tienen canon minero han dejado de ejecutar 13 mil millones de soles que han podido ser invertidos a favor de la población. Ahí quien tiene la responsabilidad son los gobiernos regionales y locales, quienes reciben este dinero y no lo gastan en beneficio del pueblo. Por eso ye he apoyado la iniciativa de la señora Fujimori para que el 40% del canon vaya a la población. No tiene sentido acumular ese dinero.