Las investigaciones policiales sobre las siete detonaciones de artefactos explosivos registradas en menos de un mes y medio en viviendas de la ciudad apuntan al penal de varones de Socabaya, informó ayer el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid Aliaga.

La Madrid explicó que los detectives del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri analizan las circunstancias en las que ocurrieron las explosiones, así como las posibles conexiones entre los hechos. Uno de los aspectos que llamó la atención de la Policía es el intervalo de entre 30 y 60 minutos que habría existido entre las últimas detonaciones, lo que podría revelar un patrón de actuación.

El jefe policial informó que se vienen ejecutando operaciones de patrullaje y acciones de inteligencia para ubicar y capturar a los responsables. Reconoció que la intervención de los agentes presenta dificultades debido a que los presuntos autores se desplazan en motocicletas, vehículos que les permiten movilizarse con mayor rapidez que los patrulleros.

Respecto al móvil de los ataques, el general PNP señaló que algunas de las personas afectadas han señalado que no recibieron amenazas previas ni exigencias de dinero, por lo que la Policía debe evaluar cada episodio de manera particular.

Sin embargo, en el caso más reciente registrado el 10 de octubre en la noche en Cerro Colorado, se habría exigido el pago de 300 mil soles, situación que refuerza la hipótesis de una posible extorsión. La Madrid indicó que se cuenta con información según la cual algunas de estas amenazas provendrían del interior del establecimiento penitenciario de Socabaya.

Ante esta situación, la Región Policial de Arequipa coordinará con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para evaluar la ejecución de operaciones en el penal. Estas intervenciones buscarían obtener información que permita determinar si desde el recinto se estarían coordinando las amenazas y los ataques contra viviendas.

El general La Madrid también planteó como hipótesis una posible pugna entre integrantes de organizaciones criminales recluidos en el establecimiento penitenciario. Afirmó que los internos podrían estar enfrentándose por alcanzar una posición de supremacía y control territorial, aunque remarcó que esta posibilidad todavía debe ser confirmada mediante las investigaciones.

El oficial insistió en que no se pueden atribuir de manera definitiva los atentados a una organización específica mientras no se cuente con evidencias concluyentes. Por ello, la Policía viene recopilando información de fuentes humanas y desarrollando labores de inteligencia para corroborar los datos obtenidos, identificar a los involucrados y descartar otras motivaciones.

Sobre la posibilidad de implementar un comando conjunto unificado para enfrentar la criminalidad, La Madrid aclaró que esta estrategia está prevista para las zonas declaradas en emergencia. Precisó que Arequipa no se encuentra bajo esa condición y expresó su expectativa de que no sea necesario adoptar esa medida.

Asimismo, señaló que la institución está a la espera de la entrega de nuevos patrulleros, unidades que permitirían ampliar la cobertura policial y mejorar la capacidad operativa en distintos sectores de la ciudad.

El jefe policial señaló que Arequipa es un escenario atractivo para los delincuentes por el dinamismo económico y a la presencia de importantes inversiones.