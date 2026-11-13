Las personas sordas de la región Arequipa enfrentan dificultades para acceder a un empleo digno debido a las limitaciones en su formación académica y los prejuicios que persisten en algunas empresas, informó Esteban Ramírez, intérprete de lengua de señas y director de la Escuela Santa Clara.

Según cifras del INEI mencionadas por el especialista, en la región existen aproximadamente entre 30 mil y 40 mil personas con discapacidad auditiva, cuya inclusión laboral continúa siendo un desafío.

Ramírez explicó que uno de los principales obstáculos es el acceso a una educación de calidad, debido a que muchos estudiantes sordos asisten a colegios regulares sin contar con intérpretes de lengua de señas o modelos lingüísticos. Esta situación dificulta que comprendan las clases, limita su aprendizaje y reduce sus oportunidades de continuar estudios superiores.

El especialista señaló que no basta con incorporar a los estudiantes en aulas regulares, sino que deben contar con las herramientas necesarias para aprender en igualdad de condiciones. Actualmente, son pocos los jóvenes sordos que llegan a estudiar en universidades, mientras que gran parte de esta población solo alcanza la educación primaria o secundaria, lo que restringe sus posibilidades de conseguir trabajo.

Ramírez indicó que existen compañías que ya incorporan a trabajadores con discapacidad auditiva, principalmente en labores físicas, donde pueden desenvolverse sin inconvenientes.