Las barandas del puente Grau fueron afectadas con pintas realizadas con aerosol en tres sectores de su estructura. El gerente de Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, César Berríos Claverías, informó que los grafitis fueron detectados durante una inspección y que se programó su limpieza y posterior repintado.

El funcionario explicó que retirar este tipo de pintura requiere un procedimiento especial para evitar daños en la superficie. Sin embargo, precisó que las barandas del puente cuentan con pintura látex, lo que permitirá recuperar su apariencia mediante trabajos de limpieza y una nueva capa de pintura.

Realizan pintas con aerosol las barandas del puente Grau en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Berríos señaló que la municipalidad retiró más de 400 pintas en lo que va del año, mediante un trabajo programado con estudiantes de la Escuela Taller, quienes realizan estas labores como parte de su formación. Asimismo, indicó que solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y, a través de la Procuraduría Municipal, presentar las denuncias correspondientes.

El gerente añadió que se buscarán imagenes de camaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y serán puestos en conocimiento de la Policía, para las acciones pertinentes.