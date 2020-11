El director ejecutivo de Salud Ambiental (DESA), de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA), Zacarías Madariaga Coaquira, informó que, en este verano, ninguna piscina de Arequipa abrirá sus puertas para atender al público.

Debido a la pandemia del coronavirus estos espacios no están autorizados para funcionar como zonas de esparcimiento, excepto para fines formativos como deportistas.

En verano del 2020 había aproximadamente 91 piscinas autorizadas, es decir que cumplían los requisitos de Salud para la prestación del servicio y otro número similar que no cumplían con los reglamentos como no tener tópicos de primeros auxilios, salvavidas, etc.

Para este año, la disposición es que las piscinas, sean públicas o privadas permanezcan cerradas hasta cuando Salud disponga lo contrario. Los vecinos o pobladores que observen atenciones clandestinas, pueden denunciar en la Gerencia de Salud.

En esta misma línea, con el fin de evitar las aglomeraciones de las personas se restringió las visitas a las playas de lunes a jueves, mientras que los fines de semana se prohibieron.

Son los burgomaestres los responsables de emitir las normas y reglas para evitar las visitas masivas en las playas que conlleven al contagio del coronavirus.

