Una familia que se desplazaba en su camioneta fue atacada esta mañana a balazos por dos sujetos que los perseguían a bordo de una motocicleta. Uno de los disparos atravesó el parabrisas del vehículo e hirió en el brazo derecho a Juan Pacompia Aragón quien condujo junto a sus dos hijos hasta la comisaría de Zamacola, en Cerro Colorado, para pedir ayuda.

El atentado ocurrió minutos después de las 9:00 de la mañana, cuando los desconocidos interceptaron la camioneta de placa V9V-485 por las inmediaciones de la Av. Corpac y abrieron fuego contra sus ocupantes. Pese a resultar herido, Pacompia Aragón logró continuar conduciendo hasta la dependencia policial, donde pidió auxilio a los efectivos policiales.

En medio de la desesperación por lo ocurrido, la hija del agraviado manifestó a los agentes que los atacantes habrían intentado secuestrarla. Tras recibir la alerta, los policías salieron en busca de los pistoleros, quienes escaparon a bordo de la motocicleta. Sin embargo, pese al patrullaje realizado por los alrededores, no consiguieron ubicarlos.

Mientras tanto, el padre de familia fue trasladado al centro de salud de Zamácola para recibir atención médica por la herida de bala en el brazo. Posteriormente, acudió a la dependencia policial para brindar su declaración sobre las circunstancias del ataque.

Hasta la comisaría también llegaron peritos de Criminalística y un equipo de detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes iniciaron las diligencias para esclarecer el atentado e identificar a sus responsables. La Policía duda que el ataque haya sido por un presunto secuestro como expresó la hija del herido e investigan si está relacionado con un supuesto ajuste de cuentas.