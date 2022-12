Representantes de Osinergmin, con apoyo del fiscal de Prevención del Delito, Gino Valdivia, realizaron ayer visitas inopinadas a las plantas envasadoras de Llamagas y Limagas, que se encuentran situadas en el distrito de Cerro Colorado.

Daniel Carpio, representante de Osinergmin, informó que Llamagas dejó de vender porque no tenía stock, pudiendo verificar que tenían los cilindros vacíos. Mientras, en Limagas tenían stock limitado.

“Venimos de manera inopinada. Llamagas no tenía gas con cilindros vacíos, les llega en el día, se acaba en el día. En Limagas hay stock, pero abastecen a todo el sur. Los precios son los mismos que se registra en la plataforma Facilito, todo se encuentra de acuerdo a lo establecido”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Gobierno Regional de Arequipa pidió resolver contrato a supervisora de Majes Siguas II

Carpio explicó que existe escasez del recurso, las protestas con bloqueo de la carretera Panamericana Sur han ocasionado las limitaciones, sumado a que algunos pobladores han comprado varios balones de gas, más de lo que necesitan.

“La fiscalización es permanente, todo el año. Se registran 35 visitas a 10 plantas que hay en Arequipa. Fiscalizamos no solo el precio, sino las condiciones de seguridad y la venta a vehículos formales. Con Sutran hemos realizado ayer (28 de diciembre) operativos a 25 transportistas en el kilómetro 48 y la carretera a Yura. No hemos encontrado irregularidades”, señaló.

Gino Valdivia, fiscal de prevención del delito, advirtió la presencia de camiones informales que compran el producto para generar especulación en el precio del balón de gas doméstico.

“Hemos exhortado a no vender a comerciantes informales porque son ellos quienes juegan con el precio del recurso. Hay personas que vienen con tres balones de gas, todo eso se está observando”, anunció el fiscal.

Valdivia señaló que continuarán los operativos inopinados en la ciudad.

PROBLEMAS EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS

Para el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, no existe un desabastecimiento, sino un problema en la cadena de distribución, es decir, que no existen los camiones y vehículos suficientes para el traslado del GLP y Gas doméstico, no solo para Arequipa, sino también otras regiones.

“Lo que pasa es que cuando hubo el bloqueo en Chala, todo se desordenó, el suministro debe solucionarse en 15 días a más tardar, porque no es que haya desabastecimiento ni en Camisea, ni en lo importado”, explicó a Correo.

Es por eso las largas filas de taxistas en los grifos para cargar GLP o de personas en las plantas distribuidoras para comprar un balón.

BLOQUEO EN CARRETERAS DESDE EL 4 DE ENERO AFECTARÁ A POBLADORES

Si se blolquea nuevamente la carretera en Chala, el daño sería peor. Explicó que un día con bloqueo, perjudica a toda la región en 4 días.

Es decir, que el problema se agudizaría hasta febrero. Pidió a Osinergmin y a la Fiscalía a evitar la especulación de precios para evitar que el valor del gas se incremente sin motivo alguno.

Osinergmin anunció suspensión y multas en caso detecte incumplimientos en locales o distribuidores de GLP.