​Pobladores del valle de Tambo sufren por el bloqueo de carreteras en Islay

A pesar que los manifestantes en contra del proyecto minero Tía María no han salido aún a marchar, han bloqueado las carreteras que conectan los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Mollendo en la provincia de Islay en Arequipa.

Esto ha ocasionado que varios pobladores tengan que caminar varios kilómetros para abordar una moto o un vehículo particular que los lleve a su destino, pero con costos elevados de hasta 15 soles.

Los miembros de una familia que prefirieron no identificarse mostraron su queja, pues no sólo trancaron las pistas, sino las veredas y uno de sus integrantes no puede pasar debido a la silla de ruedas.

"Nadie está en contra de la protesta pero deben pensar en las personas con discapacidad", dijo uno de ellos.

Los piquetes de manifestantes evitan que los vehículos pasen para ello han bloqueado la vía con piedras llantas y troncos.

Mientras tanto, en Mollendo se realizará una reunión con el viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera.