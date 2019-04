Poeta arequipeño lamenta destrucción de Catedral de Notre Dame

Síguenos en Facebook

El poeta arequipeño que radica en París, Porfirio Mamani, lamentó ayer la destrucción de la Catedral de Notre Dame debido al incendio que se desató en su interior, aparentemente debido a trabajos de refacción que se hacían en el lugar.

Hace poco, Mamani escribió en su libro Mon Quartir Latin (Mi Barrio Latino) detalles de su relación con Notre Dame, generada a lo largo de las 2 décadas que reside en Francia. Y es que el poeta tenía por costumbre diaria pasar e ingresar al templo para rezar. Precisamente ayer estuvo en la iglesia pocos minutos antes de que comenzara el siniestro. El humo lo alertó y al igual que cientos de parisinos, no pudo evitar mirar asombrado y filmar incrédulo lo que sucedía con la emblemática catedral.

"Mantuve una relación profunda, intima, fusional...era el único lugar donde encontraba paz, consuelo y amparo", dijo a Correo Porfirio Mamani para agregar: "En mis momentos mas difíciles...siempre.me.he refugiado en la Catedral...ahora no sé si volveré a entrar, me duele mucho"

En dialogo con Correo, el poeta no pudo evitar mostrar su pesar por lo sucedido. "Estuve unos 10 minutos antes y regresando miré un helicóptero y pasar unos bomberos y llegando a casa me enteré que había un incendio, entonces regresé. Ahora me abraza el dolor", indicó.