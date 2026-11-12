La discusión de una pareja terminó en tragedia esta madrugada en el distrito de Socabaya, en Arequipa. El sub oficial de la Policía Nacional, Sebastián del Prado Rodríguez, mató de un disparo a su pareja, la enfermera Ariadne Rivera Chirinos (30), y luego usó la misma arma atentar contra su vida; aunque fue auxiliado con vida, el agente terminó falleciendo en el hospital Honorio Delgado.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en un inmueble en construcción ubicado en la calle Iquitos, cerca de la avenida Paisajista. Según la información proporcionada por la PNP, la pareja comenzó a discutir en el segundo piso de la vivienda y, en medio del enfrentamiento, el policía sacó su arma de fuego y disparó contra la madre se su menor hija esposa. Posteriormente, apuntó con el mismo y apretó el gatillo, quedando gravemente herido.

Ariadne Rivera Chirinos perdió la vida en el lugar, mientras que Sebastián del Prado Rodríguez, quien prestaba servicios policiales en la ciudad de Juliaca, fue auxiliado y trasladado al hospital Honorio Delgado. Sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo en el área de Trauma Shock, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

CELEBRACIÓN

Según la versión del primo de la víctima, ayer fue el techamiento de su vivienda, pero el hombre no había participado en las celebraciones. Sin embargo, habría estado con su hija.

En horas de la noche, aproximadamente a las 9:00 horas viajó a Juliaca para retornar a su trabajo, no obstante, habría retornado al inmueble y se habría dado el desenlace de la muerte de ambos.

Las circunstancias que desencadenaron la pelea todavía se desconocen y forman parte de las investigaciones que llevan a cabo los detectives de Homicidios de la Divincri para esclarecer lo sucedido.

Trascendió que la hija de solo nueve años habría presenciado la violenta escena.