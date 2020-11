Desde la vacancia de Martín Vizcarra, los jóvenes agremiados en colectivos e independientes salen a las calles de Arequipa a diario, en rechazo a Manuel Merino como presidente de la República, pero a diferencia de Lima, en la Ciudad Blanca no se dieron enfrentamientos ni agresiones.

El jede de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Comandante PNP Martín Ocampo Aguirre, informó esta tarde que los aproximadamente 500 efectivos no acatarán a los manifestantes, siempre que no alteren el orden público o atenten contra la propiedad pública y privada.

Aseveró que tras la reunión con la Defensoría del Pueblo, conciliaron para que los ciudadanos continúen con su derecho de protesta, pero sin causar desmanes, ni provocar a los efectivos.

Fue por esta razón que la tarde del miércoles, los jóvenes ingresaron a la Plaza de Armas de Arequipa, pese a que durante toda la mañana, los efectivos cerraron con bloqueos humanos los accesos a la principal plaza de la ciudad.

Ocampo aseguró que los efectivos continuarán solo como espectadores y alertas para garantizar el orden público durante los siguientes días, más no provocarán o retirarán a las personas que marchen pacíficamente.

Cerco humano para no ingresar a la Plaza de Armas de Arequipa con el fin de evitar manifestantes| Foto: Leonardo Cuito

Distribuyeron mascarillas a manifestantes

En esta línea de no generar caos, los efectivos de Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Arequipa, también entregaron mascarillas a los manifestantes que se concentraban en el Centro Histórico de Arequipa.

Con el exhorto de mantener la distancia para evitar el contagio del coronavirus, también rociaron alcohol en las manos de los jóvenes para una desinfección momentánea.

Los ciudadanos protestarán hoy por cuarto día consecutivo y la concentración será en la Plaza España a las 17:00 horas. Los marchantes aseguran que la protesta no es en defensa de Martín Vizcarra, sino en contra de la vacancia presidencial a menos de 5 meses de las elecciones generales, el impacto de la crisis política y económica y principalmente en rechazo a Manuel Merino como presidente del Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Manifestación en Arequipa contra Manuel Merino

Manifestación en Arequipa contra Manuel Merino