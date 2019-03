Por irresponsable retiran a club del torneo en Mariano Melgar

Síguenos en Facebook

¡Irresponsables..! Pese a las tres oportunidades que le dieron los directivos de la liga y los delegados de los clubes, el Club Olímpico no cumplió con tramitar su certificado de inscripción ante Registros Públicos y fue descartado de participar en el torneo oficial de Primera de la Liga Distrital de Fútbol de Mariano Melgar.

Al cumplirse el plazo para presentar dicho documento oficial de la Sunaro la directiva del referido club no cumplió, e incluso su delegado no se hizo presente a reunión de delegados del martes pasado dejando en evidencia la voluntad del club de no participar.

En consecuencia la comisión de técnicas deportivas de la liga programó para este domingo, en el campo Maracaná, los partidos de la segunda fecha, que son los siguientes

8:00 horas: Deportivo Municipal-Cima

Juventus Melgar-Maracaná

Las Pepas--Cruzeiro

Magallanes -Cosmos