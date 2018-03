Precio de tierra y agua se incrementará en Majes- Siguas II

Síguenos en Facebook y YouTube

El precio de las parcelas y del agua en el proyecto Majes Siguas I se incrementará con la modificación del costeo del cambio tecnológico que no debe superar los US$ 107 millones, informó ayer el responsable del monitoreo de este megaproyecto del Gobierno Regional de Arequipa, Javier Rospigliosi.

Precisó que si una hectárea antes costaba US$ 5,500, ahora se estima que podría llegar a US$8,000, por lo tanto, un m2 costaría US$1.25 con sistema presurizado con ductos y no con canales abiertos. “Son costos sensatos y aceptables”, dijo tras señalar que el valor del agua también se modificará, pero no sería muy significativo.

PARCELAS. Sobre el tamaño de las parcelas, señaló que el contrato refiere que serán de 200 hectáreas, pero la gobernadora, Yamila Osorio, solicitó una cuota social para pequeños y medianos agricultores, lo que se evalúa en Proinversión. De lo contrario, se promoverá la asociatividad.

Si bien en las obras físicas hay una paralización, al momento se trabaja en el planeamiento de obra y evaluación del diseño conceptual del cambio tecnológico de la fase II del sistema de conducción e irrigación de las pampas de Siguas. “No estamos de brazos cruzados, estamos trabajando”, se defendió.

A criterio del funcionario, esta paralización en un inicio fue por el periodo de lluvias, pero ahora se trabaja en el cambio tecnológico que debe culminar el 23 de abril, posterior a ello, se suscribiría una adenda (Decreto Legislativo N°1224), que modificaría el Texto Único Ordenado del contrato suscrito en el 2015, respecto de ese componente.

Rospigliosi, dejó en claro que actualmente el esquema financiero de Majes - Siguas II es de US$550 millones 401 mil, donde el Estado peruano aporta US$282 millones y el concesionario US$268 millones 121 mil.

Sobre el incremento de US$ 107 millones por el cambio tecnológico, puntualizó, que no debe sobrepasar este monto para que el proyecto sea rentable, de lo contrario las parcelas y el agua tendrían un precio muy alto.

Este incremento lo asumirá el Estado, pero no se descarta que podría participar el GRA, aunque su pedido será que no. Se manejaría la propuesta de aumentar de 20 años a más la concesión. Esto será evaluado por el GRA, Autodema, Contraloría, Ministerio de Economía y Finazas y Proinversión. El reinicio de los trabajos dependerá del concesionario Angostura Siguas, porque después del 23 de abril, la adenda será evaluada por Contraloría durante 20 días. La obras de Majes II finalizarán en el 2022, explicó.



********* ********

Esquema financiero

Precio de tierra y agua se incrementará en Majes II

Asociación Público - Privada

Estado Peruano:

US$282 millones 280 mil

Concesionario:

US$268 millones 121 mil

Total: US$550 millones 401 mil

*************************************

CIFRAS.9 de diciembre del 2010, se firmó el contrato de Majes II

CIFRA.30 Abril del 2015 (Ley 30267) se actualizó los costos de Majes II