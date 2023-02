Los productores de pisco artesanal e industrializado, pasan por una situación crítica en Arequipa. Por un lado, los primeros tienen que mejorar sus procesos de elaboración desde julio, por lo que dejarán de usar equipos y materiales ancestrales, mientras que los segundos sufren por la falta de insumos y la reducción de la venta.

El gerente comercial de la bodega Marques de Toram y presidente del Comité Propisco, informó que desde julio entra en vigencia la modificación del DS N° 007 de Digesa, la cual les exige pisos de mayólica en las bodegas, colocar las tinajas en un espacio de cemento, entre otros, lo que, en opinión del productor, afecta a la Denominación de Origen, considerando que el pisco fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

En Arequipa hay aproximadamente 40 productores artesanales ya nivel nacional, al menos 4 de cada 10 productores son artesanales.

AFECTADOS POR LA FALTA DE INSUMOS

Mientras que el gerente general de Majes Tradición, Marco Antonio Zegarra, indicó que una bodega debe cumplir con las condiciones de calidad, el certificado sanitario y para ello requiere tener mejores procedimientos sanitarios.

También dijo que las botellas no llegan de Lima y las tapas no son importados de Europa, así como sus ventas no superaron el 35% de lo proyectado en la campaña de Navidad.

Este 3 y 4 de febrero se realizará el V Festival del Pisco Sour en el segundo piso del portal Municipal de Arequipa, de 10:00 a 16:00 horas.

