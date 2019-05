Presidenta de Confiep: “El ruido político genera un retraso en la inversión privada”

Síguenos en Facebook

El panorama político que vive nuestro país es adverso para los empresarios . La reforma política que impulsa el presidente de la República, Martín Vizcarra, toma fuerza con la presentación de una cuestión de confianza al Congreso.Sin embargo, la confrontación entre ambos poderes del Estado pone en jaque los intereses de la empresa privada, por el clima de incertidumbre que genera.

El planteamiento del Ejecutivo implica los cinco proyectos de la ley de reforma política, y que se reconsidere el archivo de denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. En entrevista con Correo, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, habló sobre la situación política y económica de nuestro país. A continuación, la entrevista:

¿Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo se acentuaría con el debate del planteamiento de la cuestión de confianza?

Bueno, en principio lo que tengo que decir es que los enfrentamientos siempre son perjudiciales, siempre hay una factura que pagar. Y nosotros como sector empresarial lo que estamos haciendo es invocar a la reflexión, a la calma, al diálogo dentro del marco democrático y de la Constitución de nuestro país. Los enfrentamientos no llevan a nada positivo, y de hecho el ruido político genera un retraso en la inversión privada y nos pone en alerta internacionalmente, digamos, como para poder esperar a ver cómo se desencadenan los hechos y poder entender que el Perú es un país que tiene predictibilidad, tiene estabilidad y, sobre todo, jurídica. Y creo que no nos hace bien tener este tipo de confrontaciones.

¿Qué actitud debería asumir el Congreso para apaciguar la disputa con el Poder Ejecutivo?

A mí no me corresponde decir la actitud que deba tener ninguno de los poderes del Estado, cada uno tiene sus prerrogativas constitucionales. Estamos hablando de poderes que tienen autonomía e independencia constitucional.

En caso de rechazar la cuestión de confianza y se cierre el Congreso, ¿el panorama que se viene para el país sería positivo o negativo?

Yo no me quiero pronunciar sobre el tema, porque no soy futuróloga y no podría decirte qué es lo que va suceder. Yo más bien lo que hago, dado que se ha presentado la carta de solicitud de confianza al Congreso en los próximos días, es esperar con prudencia y sensatez que las cosas que se desencadenen lo hagan como deba ser, que haya una reflexión, una madurez suficiente para poder continuar con el crecimiento del país.

En el plano económico, ¿tendría alguna repercusión?

Siempre hay una repercusión, el hecho de que haya un ruido político de por sí genera una repercusión, y no solo en el ámbito de la inversión, sino también de las personas, de la sociedad.

Como representante de la Confiep, ¿considera que la reforma política que plantea el Gobierno ayudaría a solucionar la crisis que vive nuestro país?

Yo creo, por un lado, que el Perú ha venido creciendo imparablemente a lo largo de los últimos años, hemos ido reduciendo pobreza, hemos ido mejorando las condiciones de vida de la población. Las reformas siempre son importantes, porque no hay normas que sean escritas en piedra, siempre hay necesidad de modernizar las cosas, y evidentemente una reforma política y una reforma judicial son importantes y seguramente nos van a dar mucha más estabilidad, pero, nuevamente, lo que corresponde es debatir estos proyectos. Son 12 del Poder Ejecutivo que han presentado al Congreso y otros más que están en las comisiones del Congreso para debatir temas similares. Entonces, lo que corresponde es que el Congreso revise estos proyectos, los debata como debe ser, y se puedan aprobar los dictámenes que correspondan.

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico que tiene la Confiep hasta fin de año y en cuánto podría decrecer?

La proyección que se ha hecho es pública, digamos de parte del Estado, del 4%. El Banco Central de Reserva ya está anunciando una cifra menor, nosotros tememos que por, justamente, estos ruidos políticos el crecimiento pueda ser por debajo del 4%, lo cual no es positivo. Nosotros quisiéramos que el país siga creciendo en tasas más altas porque por cada punto del PBI (Producto Bruto Interno) tenemos la reducción del 0.3% de la pobreza, entonces es importante que sigamos creciendo para que el mayor número de peruanos tenga la posibilidad de una vida mejor.

En Arequipa, en los últimos tres años, el crecimiento económico se encuentra debajo de promedio nacional, ¿a qué cree que se deba esto?

Son diversos motivos, por un lado tenemos que los presupuestos públicos no se llegan a ejecutar en su totalidad. Por otro lado, vemos que la Ley de Contrataciones del Estado está generando esos espacios difíciles como para poder aprobar los procesos de inversión, y creo que es momento de reflexionar sobre si estos marcos legales son los adecuados o necesitan algún tipo de cambio para que dinamicen mejor el tema de la inversión. Hay mucha corrupción en todos los niveles.

En Arequipa hay cuatro proyectos mineros que avanzan lentamente, uno de estos es Tía María, ¿cree que el Gobierno le dará la licencia de construcción antes de agosto?

El tema del proyecto Tía María es un tema fundamental, yo creo que va a marcar un hito importante en la continuación de inversiones, en general, en el país. El proyecto Tía María va a traer mucho beneficio para la región, va a generar un alto volumen de empleo, va a generar divisas, impuestos, canon, regalías que a van a beneficiar definitivamente a la población. Este proyecto ya ha sido consensuado con la población, ha habido una serie de encuestas en la que se ve que la población está a favor, mayoritariamente, de que el proyecto siga adelante. El Ejecutivo ya anunció que no hay ningún impedimento legal porque la compañía ha cumplido con todo, esperemos que se entregue a más tardar a fines del mes de julio.

Para terminar, ¿considera que la minería es el futuro del país?

Lo que pasa es el que el sector minero es uno de los principales que tenemos. El Perú es un país minero, gracias a Dios tiene una vasta cantidad de recursos minerales, que tenemos que explotar, pero evidentemente, no es la única fuente de crecimiento. Nosotros tenemos que diversificar nuestra producción y darle valor agregado.