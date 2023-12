La situación económica de Arequipa no es la más favorable, debido a que el crecimiento económico apenas oscilaría el 0.8%. Esto se debe a la baja inversión privada y el escaso impulso de proyectos relevantes para la región, según estimó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres.

El también empresario observó que a nivel nacional no se haya abordado un plan económico que estructure mejores opciones de respuesta ante la crisis económica. A nivel regional, recomendó al gobernador Rohel Sánchez que mejore su equipo técnico, siendo que han sido necesarios cambios importantes como Autodema.

¿En qué situación acaba la economía arequipeña?

Estamos terminando muy difícil, un año que empezó bastante mal por los problemas sociales y al que se sumaron los problemas de la recesión. Lamentablemente, las medidas económicas que se han dado desde el Gobierno han sido insuficientes, lo que se necesitaba era un plan económico. Los sectores como el turismo, manufactura y construcción están seriamente afectados. La minería aportó en algo, pero ha sido insuficiente para que terminemos un año positivo. El año 2024 tampoco se augura como un año ‘halagüeño’. El Gobierno Regional trata de generar algo de valor con el mecanismo de Obras por Impuestos, pero hay proyectos que deben destrabarse como Majes Siguas, que es un proyecto emblemático, y la minería con Zafranal para tener el impulso necesario.

¿Qué ejes debe contener este plan económico?

Debe tener indicadores de reducción de pobreza. El Perú tiene 3 millones de viviendas sin piso. El sur tiene más de 650 mil, Arequipa tiene casi 80 mil, se necesita un programa y un plan para atacar indicadores de pobreza y salubridad, también se necesita el Plan Nacional de Vivienda. La manufactura está afectada por una nueva ley de industrias, la inversión ha bajado en proyectos mineros, deberíamos impulsar San Gabriel, la ampliación de Las Bambas, Zafranal y Pampas del Pongo. Hay que apoyar proyectos como puerto Corío, la Petroquímica, sumados al polo energético a través de las plantas fotovoltaicas, nos deben mirar a una Arequipa distinta.

¿Cuál será el índice de crecimiento para la región?

Ahora tenemos cifras al tercer trimestre, donde mirábamos un decrecimiento al 2%. Algo nos ha ayudado octubre y noviembre, diciembre no hemos culminado, pero yo creo que debemos estar no más allá del 0.5% o 0.8% de crecimiento. No es que sea pesimista, pero miremos la realidad del país, sería rarísimo mirarnos estar creciendo, cuando somos la región más golpeada. La macrorregión sur en su conjunto tiene una realidad similar a excepción de Moquegua, que termina en positivo por el impulso de la mina Quellaveco.

¿A nivel regional hay un manejo adecuado para impulsar la economía?

El gobernador tiene que hacer un análisis interno de su gestión porque hizo cambios en la conducción, cambio en la Gerencia General, ha hecho cambios de algunos sectores que tienen que entrar en enero, él determinará los sectores, aunque es evidente. El gobernador tiene la claridad meridiana, pero lo que le está faltando es un equipo adecuado. Autodema es uno de los puntos flacos, Majes Siguas es importante, sé que está haciendo el esfuerzo, pero no siempre el remar solo es positivo, necesitamos es que el proyecto Majes Siguas tenga un giro político.

¿El tema de la reestructuración de Autodema tuvo respuesta favorable del gobernador?

No, hasta ahora no. Entiendo que va a tomar medidas y espero que en las próximas semanas haga los anuncios respectivos. Caso contrario, seremos los primeros en hacer la crítica (...) Majes es una oportunidad para levantar la economía y Arequipa necesita empleo porque ha caído casi 9% a comparación del año pasado.

A comparación de años anteriores, ¿qué tan mal estamos en inversión privada?

La inversión privada este año ha sido casi nula, excepto por Zafranal que no se ha caído. Si eso sucedía, ahí si pasábamos a negativo por completo. De construcción no puedo hablar porque tenemos el PDM parado, hablamos con la Fiscalía y esperamos que el alcalde (Victor Hugo Rivera) también intervenga al respecto. Tenemos 700 millones de dólares en proyectos estructurados, pero hoy se ha reducido porque parte de ese capital se ha ido al norte.

¿Con la recesión se han retirado empresas en Arequipa?

Han cerrado empresas, se estima que el 10% a comparación del año pasado. Si hablamos de Mypes y Pymes, Arequipa son casi 100 mil, entonces hablamos de 8 mil a 9 mil empresas pequeñas que han cerrado y están pasando al sector informal. El otro problema es que tenemos un Congreso que legisla para el 30% formal y no para el 70% restante.

