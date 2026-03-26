Los internos del penal de Socabaya, en Arequipa, escondían droga en un ducto de desagüe del centro penitenciario, evidenciando nuevas modalidades para guardar las sustancias prohibidas en centros penitenciarios.

El hallazgo se produjo hace unos días en el pabellón 3, específicamente en el ducto ubicado en el pasadizo del primer piso que conecta con el patio del establecimiento. Para acceder al escondite, tuvieron que usar herramientas y cortar seguros de una puerta. La sustancia ilícita estaba distribuida en dos paquetes envueltos con cinta transparente, que contenían ketes de marihuana, así como bolsas con alcaloide de cocaína.

Según información del INPE, el hallazgo del escondite de la droga se hizo luego de labores de inteligencia penitenciaria. Tras el hallazgo, los agentes del penal de Socabaya activaron los protocolos de seguridad y tras notificar al Ministerio Público, así como al área Antidrogas de la Policía Nacional, procedieron con el retiro de la droga y su posterior incautación.

Luego de la prueba de campo, se confirmó que las sustancias incautadas eran marihuana y alcaloide de cocaína, las cuales fueron decomisadas para continuar con las investigaciones del caso.

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