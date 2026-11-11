“Soy inocente”, afirmó Félix Lara Muñoz, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Orientales” en Arequipa, luego de ser detenido durante el allanamiento de una vivienda ubicada en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata.

Lara Muñoz fue intervenido esta mañana junto a otras 11 personas durante un operativo policial que incluyó el allanamiento de varios inmuebles en Arequipa. Los detenidos son investigados por su presunta participación en delitos de sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, organización criminal y trata de personas.

Según las investigaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, Lara Muñoz habría dirigido las actividades de esta organización delictiva en la ciudad.

La red criminal estaría vinculada a asesinatos, préstamos extorsivos bajo la modalidad de “gota a gota”, comercialización de drogas y ataques contra vehículos y motocicletas, hechos registrados en Arequipa durante los últimos tres años.

Detienen a 12 presuntos integrantes de “Los orientales” o “Cártel del Caribe Nueva Generación” en Arequipa (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

ALLANAMINTO EN VIVIENDAS

Como parte de la operación, la Policía y la Fiscalía intervinieron inmuebles ubicados en diferentes sectores de la ciudad donde los detenidos ocupaban los predios a través de allquileres. Entre las direcciones consignadas en el operativo figuran:

1. Avenida Kennedy N.° 402, distrito de Paucarpata.

2. Calle Alfonso Ugarte N.° 276, sector de Tingo.

3. Calle Moquegua, manzana LL, lote 06, pueblo joven Leones del Misti, Alto Selva Alegre.

4. Complejo Habitacional Las Torres de la Alameda, bloque 3-A, departamento 204, Miraflores.

5. Residencial Bellavista, bloque 18, departamento 201, Miraflores.

6. Jirón Ayacucho, zona A, grupo 01, manzana 5, lote 01, Semirrural Pachacútec, Cerro Colorado.

7. Villa Jardín, manzana E, lote 5-A, zona de Pta. Chilpina, Hunter.

8. Calle Los Arces N.° 259-A, Cayma.

9. Calle 15 de Agosto N.° 103, urbanización IV Centenario, Cercado.

10. Urbanización Javirú D-17, José Luis Bustamante y Rivero