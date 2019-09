Pretenden hacer pasar accidente de obrero como uno de tránsito y no laboral

Síguenos en Facebook

“Yo lo que pido es justicia y que digan la verdad, de que mi sobrino ha estado trabajando en la obra y no que ha sido un accidente de tránsito y que fue a mirar la inauguración”, sostuvo ayer ante el pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Norma Rodríguez, tía del obrero Jorge Valderrama Rodríguez (43), quien fue atropellado el pasado 14 de agosto momentos antes de la inauguración de la vía rápida de la Variante de Uchumayo.

En medio de lágrimas narró que un funcionario del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) le dijo que no pueden decir que fue un accidente de trabajo, porque rodarían cabezas. “No entiendo porque me dicen eso, mi sobrino estuvo trabajando ese día, por eso estoy pidiendo al gobernador Elmer Cáceres, mediante un oficio, una respuesta”, dijo.

UN MES. Sostuvo que ha pasado un mes y cuatro días, y Jorge Valderrama aún continúa hospitalizado en la Clínica San Juan de Dios, donde fue intervenido ocho veces, amputándole la mitad del pie derecho en el proceso. “Aún le faltan cinco operaciones y quedará con discapacidad. ¿Dónde va a trabajar?, por eso quiero que le den un trabajo, ¿de qué va a vivir? Él me apoyaba y también a su madre, que padece cáncer”, dijo.

PAGO. Norma Rodríguez señaló que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) ha cubierto la deuda de S/65 mil 709 que tenían, e incluso Elmer Cáceres y su esposa los visitaron, así como el vicegobernador, Walter Gutiérrez, pero lo que le preocupa es que ahora quieran tomar este accidente como de tránsito y no de trabajo. Señaló que intentó comunicarse con el jefe del proyecto de la Variante de Uchumayo, Fernando Arenas, pero no le contesta hasta el momento. En un inicio le dijo que iban a apoyarlo. El consejero Harbert Zúñiga ayer la presentó ante el pleno del CRA e instó a que la atiendan y que los funcionarios no la “peloteen”, menos que le digan ahora que no es un accidente de trabajo.