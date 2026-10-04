La primera mesa de sufragio para la jornada electoral de hoy en la provincia de Arequipa quedó instalada a las 6:06 horas en la institución educativa 40158 El Gran Amauta, ubicada en el distrito de Miraflores.

Se trata de la mesa de sufragio N.° 006407, cuyos miembros de mesa culminaron con la instalación y permitieron que los electores iniciaran la votación desde las 7:00 horas, de acuerdo con el horario establecido para el inicio de la jornada.

Los ciudadanos que acudan a este local deberán presentar su DNI y dirigirse a la mesa que les corresponde para emitir su voto.

MULTA PARA MIEMBROS DE MESA

Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, que fueron designados y no se presentaron a cumplir esta función pagarán una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según la información proporcionada.

Si un miembro de mesa, además de no cumplir con su función, tampoco acude a votar, se le aplicará también la multa correspondiente por no sufragar, de S/ 110.

De esta manera, un miembro de mesa que no cumpla con ambas obligaciones podría acumular multas por un total de S/ 385.