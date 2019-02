Proyecto millonario de Majes Siguas II con 154 observaciones técnicas no superadas

Síguenos en Facebook

Diario Correo accedió al informe final de Supervisión Especializada de las Obligaciones Técnicas y Financieras del Concesionario de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Siguas, popularizado a través de los medios de comunicación por la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, con el eufemístico nombre de “cambio tecnológico de Majes Siguas II”.

Este documento revela que la propuesta hecha por la Concesionaria Angostura Siguas de las constructoras Cobra y Cosapi, adolece de por lo menos 154 observaciones de tipo técnico, como puso en evidencia el Supervisor Especializado Majes II SAC (SE) consorcio conformado por las empreas Nippon Koei Co. Ltda. Y Nippon Koei Latin América - Caribbean Co. Ltd., en noviembre del 2017.

De la lectura de las 133 páginas se aprecia que el cambio de tecnología propuesto, tendría una serie de deficiencias que no fueron levantadas, todas ellas modificaciones planteadas al documento inicial formulado por el Consorcio Harza Misti en el 2010, el que tuvo a su cargo los estudios definitivos del proyecto que busca irrigar las pampas de Siguas, con aguas del embalse Angostura.

Los cambios, han significado hasta el momento el origen de la paralización de las obras en este proyecto porque, como se conoce, el contratista exige incremento de presupuesto, y este debe ser autorizado por el Consejo Regional de Arequipa, el que se ha negado a firmar a favor, debido a los cuestionamientos surgidos.

El 23 de diciembre de 2015, en pleno gobierno de Yamila Osorio, se firmó contrato con la empresa Supervisor Especializado Majes II SAC (SE), autora del informe de observaciones al que hacemos referencia.

El 4 de marzo de 2016, mediante carta N° M52-CPS, Cobra- Cosapi (Concesionario), presenta el Esquema de Propuesta Optimizada de la Segunda Fase en los términos siguientes:

• Mantiene básicamente las mismas características de la bocatoma de Lluclla, desarollando en parte el equipamiento.

• Cambia el trazo de la derivación Lluclla - Siguas incrementando la longitud del túnel y disminuyendo la del canal.

• Modifica la disposición del sistema de riego cambiando entre otros:

a) Los canales laterales que eran perpendiculares a la carretera Panamericana en su Propuesta Técnica a canales paralelos a la carretera Panamericana y disminuyendo la longitud total de estos a la mitad.

b) Reduce el número de reservorios de regulación de siete a uno.

c) Disminuye el número de parcelas de 203 a 103.

d) Varía el sistema de automatización y control y el de suministro de energía.

RECHAZO INICIAL

El 10 de julio de 2016, el SE envía documento al GRA rechazando la Propuesta Optimizada de Sistema de Riego de Siguas porque el concesionario no cumplía las exigencias técnicas y no levantó las observaciones de carácter técnico y contractual presentadas.

El 21 de julio de 2016, el GRA responde al concesionario indicando que “Rechaza las optimizaciones relacionadas al caudal de diseño del desagüe de fondo de la presa Angostura y Sistema de Riego de las Pampas de Siguas, los cuales mantienen su esquema planteado en la Propuesta Técnica Original del año 2010.

El 23 de junio de 2017, un año después del rechazo expresado a los cambios planteados por Cobra - Cosapi, todas las gestiones se limitaron a solicitudes de ampliación de plazos para hacer el levantamento de observaciones, las cuales no fueron superadas a pesar de los pedidos reiterativos de la SE.

Sin embargo, y de manera que llama la atención, el 6 de julio de 2017 el concesionario plantea una controversia sobre las “nuevas circunstancias” como una forma de sustentar la propuesta de cambio y por ende de incremento presupuestal y las enumera así:

Cambio climático, nuevas demandas de agua sobrevenidas desde 2010, aumento de vulnerabilidad del sistema de transporte de la bocatoma a las pampas y calidad del recurso hídrico.

Sobre esta justificación de la empresa constratista, el ingeniero Isaac Martínez, quien dirigió el proyectos en dos oportunidad y renunció por no estar de acuerdo con manejos poco claros, advirtió que el argumento de las nuevas demandas hídricas no es válido porque basta con optimizar el uso del recurso en la primera etapa para atender parte de las necesidades de la segunda.

El argumento de la calidad de agua, tampoco se justifica porque, como ya lo dijo en oportunidad anterior, la recuperación de agua al entubarla no representa beneficio suficiente como para considerar un gasto adicional sumamante alto como el que se propone.

Finalmente, el 31 de octubre de 2017, la empresa ejecutora presentó el Experiente Técnico de la Segunda Fase - Componente Sistema de Conducción y Distribución de las Pampas de Siguas, el cual debe contener el desarrollo de la ingeniería del esquema con cambio tecnológico y que finalmente fue revisado por el SE, dando pie al informe que hoy mencionamos.

PARCELAS

Paralelamente, la entonces gobernadora Yamila Osorio, aún conociendo que Cobra - Cosapi proponía reducir el número de parcelas de 203 a 103, y por ende, aumentaba el área de cada una de ellas que ya no sería de 200 hectáreas, negociaba con organizaciones políticas denominadas campesinos sin tierra, para que las parcelas tuvieron característica de minifundio, 5 hectáreas, como en la primera etapa.

Antes, el lector debe conocer que la Concesionaria Angostura Siguas valorizó en esa oportunidad su propuesta de cambios, en nada menos que 344 millones 889 mil 111 dólares americanos, para el caso de la Zona Regable (nuevas circunstancias), y 245 millones 392 mil 259 dólares americanos para la Bocatoma Lluclla Siguas - derivación Lluclla Siguas. (Ver cuadros adjuntos).

Ante las críticas desde todos los sectores, la empresa española Cobra que para entonces adquirió las acciones de la peruana Cosapi, redujo su pretensión a la tercera parte y ahora se habla de que exige 113 millones de dólares para todos sus cambios de tecnología.

Las obras como fueron planteadas por Harza Misti hace nueve años y conforme ganó la licitación Cobra - Cosapi, ascendían a 443 millones de dólares, las adendas (doce en total), permitieron cambios y modificaciones de plazos que elevaron la cifra a 531 millones de dólares como costo de los trabajos, y ahora se pretende que cueste al final 668 millones de dólares.

Parcelas. Cobra propuso reducir de 203 a 103 el número de parcelas a ser vendidas en las pampas de Siguas de la segunda etapa.

Vargas autorizó los cambios

En caso alguna autoridad optara por buscar responsables en este entrampe con la empresa constructura, ahora solo Cobra luego de la compra de acciones a Cosapi, la exgobernadora no sería directa autora porque ella delegó toda responsabilidad de firmas en Fernando Vargas Melgar mediante resolución Ejecutiva Regional 377 del 21 de julio del año 2016.

103 parcelas de dimensiones indistintas plantea Cobra Cosapi con el cambio.