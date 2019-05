Síguenos en Facebook

No falta mucho para que Arequipa sea nuevamente sede de la Convención Minera. El presidente del Comité Organizador de este nuevo encuentro, economista Carlos Gálvez, conversó con Correo y anunció que el tema central de la cita será Arequipa como centro de la innovación tecnológica del Perú.

¿Qué podemos esperar de la 34° Convención Minera? El Perumin 34°Convención Minera tiene un objetivo central: queremos contribuir a que Arequipa se convierta en el centro de innovación del Perú, aprovechando las fortalezas que tiene la academia, el desarrollo de profesionales jóvenes y el hecho de que en el sur tenemos un corredor minero importante con tantos desafíos, que se vuelven oportunidades para la innovación.

¿Los jóvenes son el centro de este evento? La característica de este Perumin es que es absolutamente inclusivo, primero en cuanto a todas las disciplinas, no es solo una cuestión de mineros geólogos y metalurgistas, sino de todas las profesiones, porque un proyecto minero solo se puede ejecutar con la contribución de todas las disciplinas.

¿Cómo piensan lograr este acercamiento? Justamente, estamos convocando a mil 500 estudiantes, cosa que nunca antes se había hecho, seleccionando chicos de todo el Perú a través del Tecsup, que está haciendo la selección, entrenamiento y certificación para que estos estudiantes sean puestos en contacto con los mil 500 expositores de Extemin, para que sean los anfitriones de este encuentro. Van a estar debidamente supervisados y remunerados, pero además tendrán la oportunidad de participar en conferencias diseñadas para los estudiantes entre la 1 y 6 de la tarde, mientras esperan ingresar al salón principal, y podrán interactuar con smartphones con el conferencista.

¿Qué otra innovación han planeado para este Perumin? Algo que queremos es que los niños conozcan la verdad de manera directa y que nadie les cuente cuentos y lo que vamos a hacer es una mina virtual. Estamos coordinando con las UGEL en Arequipa para que identifiquemos menores de muy tierna edad a quienes los Amautas Mineros, que son jóvenes ligados al a actividad minera, puedan ir primero a darles una charla para que sepan de qué se trata la actividad minera y qué cosa verán en la mina virtual. Luego coordinaremos las visitas y recibirán su equipo de seguridad, charla de capacitación y el recorrido. Conocerán también como se relaciona esta actividad con la sociedad, los metales y su uso, así como algunas actividades sostenibles desarrolladas por empresas mineras, como el caso de protección de animales en vías proceso de extinción.

Arequipa apunta a ser un clúster minero, ¿de qué manera se espera lograr esto? Una cosa es un clúster minero y otra un clúster únicamente. Lo que se ha visto en Arequipa es lo segundo, es decir, se han juntado en la región algunos proveedores para tratar de activar servicios y dar bienes a las operaciones mineras. Cuando hablamos de algo más específico es con visión nacional y regional. Precisamente, tendremos una mesa redonda sobre la organización de estos conjuntos, que dirigirá la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque esto demanda la participación del Estado, tanto del Gobierno nacional como del regional. En esta conversación participará también el gobernador regional de Arequipa. Si queremos desarrollar la importancia o el potencial que significa este corredor en e sur, no podemos mirar cada proyecto de manera aislada, tenemos que considerar la posibilidad de trabajar normas estándar y coordinación para obras como carreteras, ferrocarril, etc. Debemos entender que un proyecto solo no justifica la inversión para estas obras, lo mismo que para tendido de redes y generación eléctrica, comunicaciones y otros aspectos. Puede que en una determinada localización podamos tener una presa de relaves única (donde convergen más de un proyecto minero) o un depósito de material estéril o fuentes de agua compartida, se trata de optimizar la inversión y el uso de los recursos. Para esto se necesita una visión de Estado, una política de Estado.

Esta propuesta llega en momentos ciertamente difíciles para el sector, si tomamos en cuenta lo que está sucediendo en el sur y otras parte del país con las oposiciones a proyectos mineros. La historia siempre ha puesto para la industria minera las cosas cuesta arriba, por eso es que trabajamos en los cerros de la cordillera. Las cosas para nosotros nunca son de bajada, no son al nivel del mar y en esos desafíos está el tesón de todos los peruanos. Lo que tenemos que hacer es identificar los problemas, desde la exploración, aspectos sociales, ambientales, del acercamiento con las comunidades, del manejo de agua y otros recursos, optimizar el beneficio para toda la sociedad. Si hacemos eso, nadie en su sano juicio se podrá oponer, pero cuando planteamos todos estos desafíos estamos tocando todas las profesiones, por eso es que convocamos a todos los especialistas para que participen en este Perumin. Lo que queremos en el Perú son desafíos, nadie quiere estirar la mano para que le den una migaja. Lo que planteamos es: ‘oiga yo tengo este problema real con esta data real y ayúdenme a buscar soluciones’. Le garantizo que con las universidades que tenemos en Arequipa vamos a poder hacerlo y bien.

¿Cómo lograr este cambio de opinión en la población que cree que la mina es perjudicial? Queremos poner en vitrina modelos de desarrollo que se han efectuado en otras latitudes y que debemos incorporar a las operaciones mineras en el Perú. Lo primero es que debemos hacerle notar a la población (por eso es que desde los niños viene la cosa) que no estamos hablando de la exploración del siglo XIX sino de operaciones del siglo XXI, donde todo es tecnología, ciencia e innovación. Por eso hacemos tanto énfasis en educación, ese es el objetivo de este Perumin.