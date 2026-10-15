La dotación de agua para la agricultura en Arequipa se redujo aproximadamente en un 30% durante los últimos dos meses y podría llegar al 50 % en diciembre si continúa la falta de lluvias en la zonas altas de la región, advirtió ayer Juan Orlando Huanqui Guerra, presidente de la Junta Regional de Usuarios de Agua de Arequipa.

El dirigente explicó que la disminución del recurso hídrico se registra en sectores como La Joya y Majes, donde los agricultores enfrentan dificultades para atender las necesidades de sus cultivos. A esta situación se suma el aumento de las temperaturas, que eleva la demanda de agua de las plantas y genera estrés hídrico, con consecuencias directas en el rendimiento y la calidad de las cosechas.

Uno de los cultivos más afectados es la papa. Huanqui señaló que en la zona de Acarí (Caravelí) la producción bajó la tercera parte. En el caso de la palta, informó que la floración apenas llega al 15 %, mientras que la aceituna también presenta dificultades. La falta de horas de frío durante las noches y el exceso de calor perjudican la floración y podrían ocasionar la caída de frutos.

La producción de uva también afronta problemas por la reducción del tamaño de los frutos, los cambios en su coloración y la caída de los precios. De acuerdo con el representante de los usuarios de agua, algunos agricultores reciben alrededor de 90 céntimos por kilo en chacra, monto que no compensaría los costos de cosecha.

En Camaná algunos productores tuvieron que enterrar toda su cosecha de ajo debido al deterioro del cultivo y a la falta de precios rentables. En determinadas zonas de producción de papa, las pérdidas también serían considerables.

Huanqui estimó que las pérdidas económicas del sector agrario podrían alcanzar aproximadamente los 600 millones de soles.