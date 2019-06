Reducen los sueldos de asesores del Consejo Regional de Arequipa y viáticos de choferes

Síguenos en Facebook

Los consejeros regionales de Arequipa lanzaron ayer el grito al cielo tras conocer que, aparte de reducir los viáticos a los choferes de las dos camionetas que tienen, ahora les bajaron los sueldos a sus 6 asesores.

“No se si quieren socavar la eficiencia de este consejo, pero pido que a los choferes se les pague bajo la normativa vigente y no por horas cuando superan las cuatro horas de trabajo”, dijo Edy Medina, consejero de Castilla, al dirigirse al presidente del Consejo Regional, Veto Bernal.

SUELDO

También solicitó que los asesores mantengan sus salarios de S/. 4 mil. “¿Por qué les bajan sus pagos?, si ganan menos que un asesor del Gobierno Regional”, refirió.

A este pedido se sumó el consejero de Arequipa, José Luis Hancco, indicando que a los asesores les cortaron sus pagos de S/4 mil a S/3,600 y S/3,700. También criticó que el presidente Bernal tenga tres asesores: José Saco Carrero, Hugo Herrera y Richard Calvo.

La consejera de Camaná, Crhiss Díaz, solicitó considerar los viáticos no solo para los choferes del CRA, también para los asesores. Manifestó que se debe tomar en cuenta que ellos ayudan a 13 consejeros y no solo a una persona.

“A mí me preocupa los viáticos, más aún si recibimos un informe de usted, presidente (Veto Bernal), donde dice que no hay pasajes aéreos. Usted lo dice, pero los documentos no dicen eso, lo que pasa es que la partida presupuestal se ha agotado y estamos a medio año”, señaló el consejero Harberth Zúñiga, quien calificó de preocupante que bajen el sueldo de los asesores y que no haya logística necesaria para trabajar y fiscalizar. Los consejeros Kimmerlee Gutiérrez e Ysrael Zúñiga también se aunaron al reclamo por la falta de logística para fiscalizar.

Sin embargo, los asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) perciben 8 mil soles mensuales, es decir, el doble que los asesores del CRA

Guardianes. Al CRA le redujeron hasta los guardianes. Antes tenían tres, ahora solo hay uno, y por la noche no hay luz, dijo Harberth Zúñiga