La proclamación de Nelson Tito Eguía como alcalde del distrito de Nicolás de Piérola (San Gregorio), en la provincia de Camaná, para el periodo 2027-2030 podría no concretarse por un cuestionamiento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El personero legal de Renovación Popular, Milton César Zegarra Avilés, solicitó que se declare la inelegibilidad e inhabilitación del candidato, al considerar que habría incurrido en una prohibición constitucional de reelección inmediata.

El pedido busca que el organismo electoral deje sin efecto cualquier acta de cómputo, proclamación o entrega de credenciales a favor de Tito Eguía para asumir la alcaldía distrital.

El cuestionamiento se origina porque el actual alcalde habría participado en las elecciones como primer regidor de Ahora Nación. Esto ocurrió luego de la renuncia del candidato que inicialmente postulaba a la alcaldía, situación que habría permitido que Tito Eguía esperara asumir nuevamente el sillón municipal si su lista resultaba ganadora.

Sin embargo, esta modalidad de postulación es precisamente la que ahora se cuestiona, pues se considera que podría constituir una forma de eludir la prohibición de reelección inmediata de las autoridades municipales.

PRECEDENTE

Un precedente es una situación registrada en el distrito de San Juan Bautista, en la región Ica. En ese caso, el Jurado Electoral Especial no otorgó la credencial de alcalde a Jorge Luis Quispe Saavedra, quien pretendía asumir el cargo bajo una modalidad similar, después de haber participado como primer regidor.

El cuestionamiento también podría alcanzar al alcalde provincial de Islay, Richard Alex Cruz, quien habría seguido una estrategia similar al postular como primer regidor de su agrupación política, con la expectativa de asumir la alcaldía tras la renuncia del candidato que encabezaba la lista.

Por ahora, la situación de Nelson Tito Eguía dependerá de la evaluación que realice el organismo electoral sobre el pedido presentado y de los criterios legales que correspondan aplicar. De prosperar el cuestionamiento, podría quedar impedido de recibir la credencial para ejercer la alcaldía durante el periodo 2027-2030.