Región designa a Nancy Quiroz al frente de COER para atención de desastres

Seis días después del informe difundido por Diario Correo respecto a la falta de capacidades del jefe de Defensa Civil y Nacional, Alfonso Mamani Quispe, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), decidió colocar a la licenciada Nancy Quiroz Begazo, en la jefatura del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La mencionada profesional, es servidora de carrera y se ha desempeñado en el cargo, en gestiones anteriores.

Aunque al cierre de la nota la entidad no había emitido una resolución respecto al cambio, desde la mañana de ayer la especialista ya encabezaba las coordinaciones con alcaldes de la región para afrontar la emergencia por lluvias.

Trascendió que ayer acompañó al gobernador Elmer Cáceres Llica, a una inspección en la provincia de Castilla luego de la intensa lluvia que afectó el distrito de Aplao, causando múltiples daños.

Correo reveló que Alfonso Mamani carecía de calificación y experiencia para el desempeño, ya que es docente y no exihibe capacitación en gestión de desastres y riesgos. Finalmente ayer habría sido separado del cargo y no se le vio en las reuniones con las autoridades distritales.

URGENTE. Nancy Quiroz manifestó que carecía de poco tiempo porque preparaba las evidencias para solicitar que la Presidencia del Concejo de Ministros declare en Emergencia 67 municipios de la región, además de pedir que el Concejo Regional proclame en situación de emergencia toda la jurisdicción.

“Estamos trabajando duro porque hay muchas fichas de los municipios y tratamos de acelerar. Mañana (hoy), debemos sustentar en el Concejo para que den la situación de emergencia a la región pero por la cantidad de documentos no sabemos si vamos a tener listo el expediente”, manifestó.

DECRETO. Sobre la situación que se vive, el consejero Silvio Arias indicó que el GRA y el COER perdieron la oportunidad de ampliar la emergencia promulgada para nueve distritos de la región, precisamente porque en la función se colocó a personas sin el conocimiento técnico.

“Se debía presentar los sustentos hasta el 6 de febrero y como no se hizo eso, no se logró la ampliación y los nueve distritos ya no se considerarán en emergencia desde 22 de febrero. Luego habrá que hacer otros tramites”, dijo el legislador regional.