Representantes de Cofopri evalúan cuantos damnificados hay en Aplao

El Frente de Defensa de los damnificados en Aplao y el alcalde provincial de Castilla, Raúl Cáceres hicieron pedido a Cofopri para que evalúen la cantidad de damnificados en esta zona producto del huaico que arrasó con varias viviendas en la localidad.

El director de catastro de Cofopri, Luis Cuti Flores, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda llegaron hasta la zona para coordinar acciones de trabajo para atender a las familias que no fueron incluidas en la relación de damnificados.

El representante de Cofopri expuso sobre los procedimientos que se realizaron para empadronar a las familias damnificadas y que poseen unos planos que ayudarán a evaluar a las familias que no fueron consideradas damnificadas.

Detalló que son 15 las familias que según el alcalde no fueron consideradas. "Hoy estamos en Aplao para verificar si son o no personas que necesitan. Hemos traído unos planos satelitales de los lugares donde ingresó el huaico, así sabremos si hubo o no viviendas donde señalan", dijo Cuti Flores.

Finalmente dijo que en un plazo de una semana sabrán quienes son realmente las personas que necesitan de ayuda en Aplao.