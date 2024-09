Un hecho inusual ocurrió esta mañana en Arequipa. Un estudiante de 16 años de edad, permaneció sentado a la mitad del río Chili por varios minutos y la población dio aviso a la Policía para que procedan con su rescate.

El rescate del menor por efectivos de la Unidad de Emergencias y Halcones, no fue sencillo, debido al caudal del río. El escolar que tenía puesto el buzo del colegio particular Gran Pacificador Linus Pauling no tenía zapatos o zapatillas y fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza.

Los médicos diagnosticaron hipotermia, por lo que permanecerá hospitalizado hasta su recuperación.

Estudiante de 16 años fue rescatado desde la mitad del río Chili. Fotografía (Leonardo Cuito)

La Policía aún desconoce si el menor fue arrastrado por el caudal, cayó al río o los motivos que lo llevaron a ingresar al río, considerando que su ubicación fue metros abajo del Puente Bajo Grau, y por esta zona, el acceso hacia el río no es sencillo, debido al muro que protege la Av. La Marina.

Durante el rescate no hubo familiares, compañeros o docentes que se acerquen al lugar y por ello, la Policía continúa investigando el hecho para determinar responsabilidades.

VIDEO DEL RESCATE DEL ESTUDIANTE