En el marco de las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño (FEN), el distrito de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma, podría verse afectado por una eventual sequía. Sin embargo, el proyecto de construcción de un reservorio destinado a garantizar la disponibilidad de agua para la agricultura permanece paralizado debido a observaciones formuladas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El alcalde de Cabanaconde, Jorge Guerra Bernedo, señaló que aún existe incertidumbre sobre los posibles efectos del FEN en la actividad agrícola, principal fuente económica del distrito junto con la ganadería. En ese contexto, recordó que la ejecución del reservorio permanece pendiente desde hace más de un año.

“Tenemos un proyecto en Lima. Se trata de un reservorio que está en el Ministerio de Agricultura y que ha recibido observaciones. Esperamos que la próxima gestión pueda ejecutarlo pronto”, indicó. La autoridad precisó que entre las observaciones figuran la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

CONTINUIDAD DE SIGUIENTE GESTIÓN

Guerra Bernedo aseguró que su gestión presentó las subsanaciones requeridas; sin embargo, sostuvo que será la próxima administración municipal, encabezada por Pedro Isaías Gonzales Pastor, la encargada de continuar con los trámites y concretar la obra. Respecto al financiamiento, indicó que este proyecto, junto con otras iniciativas vinculadas al riego, demanda una inversión cercana a los 20 millones de soles.

Sobre las labores de prevención realizadas hasta la fecha, el burgomaestre explicó que se solicitó al Gobierno Regional de Arequipa la elaboración de un expediente técnico. No obstante, señaló que la entidad regional informó que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para asumir esa tarea.

Frente a este panorama, exhortó a las próximas autoridades a continuar impulsando las gestiones para concretar estos proyectos y fortalecer la seguridad hídrica del distrito.