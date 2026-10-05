Resultados ONPE al 86% en Arequipa: Alfredo Zegarra con mayor respaldo

Alfredo Zegarra Tejada, candidato de Fuerza Arequipeña para gobernador regional ocupa el primer lugar en las votaciones de ayer. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 86% del conteo, hasta antes de las 7:30 horas, le otorgó el 26.148% de la votación, equivalente a 194 mil votos seguido de Jenry Huisa, de Ahora Nación, que obtuvo 14.262%, equivalente a 105 mil votos.

En tercer lugar, aparece Benigno Cornejo, del Movimiento Regional Arequipa Avancemos con el 12% de la votación con 93 mil 588 votos, mientras que Elmer Cáceres Llica de Alianza para el Progreso obtuvo el 11% de votos con 86 mil 162 sufragios.

A diferencia de las encuestas antes de las elecciones y los resultados a boca de urna, Elmer Cáceres Llica, no figura en el segundo lugar, sino en el quinto lugar, aunque el resultado puede variar, de acuerdo al avance del conteo de los votos de las zonas más alejadas de la región.

Resultados de la ONPE al 86% del conteo de votos en Arequipa, Alfredo Zegarra con mayor respaldo (Foto: ONPE)

De confirmarse esta tendencia en el conteo oficial, existe una remota posibilidad de que no haya una segunda vuelta, si Alfredo Zegara supera el 30% de los votos válidos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido el 29 de noviembre de 2026 como fecha para esta etapa decisiva, que se realiza cuando ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador regional alcanza al menos el 30% de los votos válidos en la primera elección.

De no llegar a este porcentaje, Alfredo Zegarra pasaría a segunda vuelta con Jenry Huisa, probablemente con Jenry Huisa.

Sin embargo, la segunda vuelta solo se aplica para el cargo de gobernador y vicegobernador, ya que la elección de consejeros regionales queda definida en la primera vuelta, según la cifra repartidora.