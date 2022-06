El Consejo de Ministros Descentralizado efectuado ayer en Arequipa se produjo en medio de tensiones por las manifestaciones a favor y en contra del presidente Pedro Castillo y el Gobierno, afuera del Coliseo Municipal donde se desarrolló la cita.

La actividad comenzó a las 10:06 horas con la presencia de Anibal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, los alcaldes provinciales de región de Arequipa, congresistas de la República, gobiernos locales y representantes de la sociedad civil.

Llamó la atención la ausencia de los congresistas Esdras Medina y Diana Gonzáles, el primer de los mencionados informó que hubo descoordinación por parte de la PCM al llegar tarde la invitación y el vuelo se retrasó. Mientras, el legislador Edwin Martínez, afirmó que no estaba en las listas de ingreso al coliseo, al final participó y tuvo minutos para dirigirse al Ejecutivo.

CONGRESISTAS CRITICARON AUSENCIA DE PEDRO CASTILLO

Las intervenciones de los congresistas comenzaron con la crítica por la ausencia del presidente Pedro Castillo. “Descentralizar nuestro país y escuchar su problemática es importante, pero más importante hubiese sido que el presidente de la República esté con nosotros”, señaló el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, a lo que su compañera de bancada, María Agüero, agregó a su turno: “Quizás los ministros no caminaron este proyecto, no le dijimos al pueblo marca el lápiz, no les dijimos que si no cambia la Constitución no va a cambiar nada. Ya venimos un año y estamos viendo que no cambiamos nada. Por eso es la indignación del pueblo”, para luego agregar que no se ve rumbo en el Gobierno. “No tenemos una visión de país” , sentenció.

Quito también pidió que se anule el convenio para Majes II y abogó por la nacionalización del gas, en tanto que Agüero se fue contra el proyecto Zafranal y Tía María, porque “ninguno va”.

El congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, también criticó la inacción del Ejecutivo en la reconstrucción de viviendas, templos y vías en la provincia de Caylloma, donde se registró el 16 de marzo un sismo de magnitud 5.5. También, señaló que la realización del Consejo de Ministros Descentralizado es gasto de dinero para generar mayor caos y desconcierto social.

Otro de los legisladores presentes, Alex Paredes, pidió investigar las adendas de Majes Siguas II. Ninguno de los tres parlamentarios presentó algún proyecto por la región.

1,994 MILLONES DE SOLES PARA EL TRANVÍA

El alcalde Omar Candia reclamó más recursos, ante la recaudación que se logra para el país desde Arequipa. “Lo que aportamos es más de lo que recibimos del Gobierno y eso no es justicia ni desarrollo con equidad”, dijo.

Mencionó que impulsa desde el 2019 los estudios del tranvía eléctrico y en el 2021 retomaron el proyecto y el 20 de junio levantaron algunas observaciones.

En respuesta, al final de la sesión descentralizada, el presidente Pedro Castillo, anunció que se asignará 1,994 millones de soles para el tranvía a través del programa de inversiones 2023-2025 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo la modalidad de endeudamiento, aunque el proyecto aún no tiene el estudio de expediente técnico.

ALCALDES CON LISTA DE PEDIDOS

La sesión se desarrolló luego con las intervenciones de los alcaldes provinciales y distritales, que en conjunto y pese al escaso tiempo que tuvieron para sus intervenciones, esbozaron una lista de más de 100 pedidos, entre obras y presupuestos, sin ningún orden ni concierto.

La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, a su turno defendió la adenda 13 y abogó por proyectos en educación, salud y desarrollo para las provincias. Terminó abogando por los requerimientos de los burgomaestres. Al final de la jornada, que duró más de 8 horas, cada uno de los ministros dio otra lista de planes que se van a desarrollar en futuro, en coordinación con el GRA y los alcaldes.

El mandatario también señaló que el Congreso de la República acaba de aprobar el proyecto de ley para destrabar obras paralizadas y se dará luz verde a los proyectos.

59 MILLONES DE SOLES PARA PAGAR ESCOLARIDAD

El presidente Pedro Castillo durante la clausura de la Sesión descentralizada del Consejo de Ministros firmó un Decreto Supremo que autoriza la transferencia de s/59 millones a los gobiernos regionales para pagar el bono por escolaridad a profesores y auxiliares en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial.

De igual forma, el mandatario de la Nación, anunció que continuará impulsando el ingreso libre a las universidades.

TAXISTAS PIDEN PARAR AUMENTO DEL COSTO DEL COMBUSTIBLE

Isidro Fuentes, representante de más de 20 mil taxistas formales, espera que el Gobierno tenga un plan para que no siga aumentando el precio del combustible.

Si no hay anuncios positivos al tema estaría empujando a tomar medidas de fuerza que el gremio está solicitando “Pagamos nuestros impuestos, nuestras propuestas deben ser escuchadas”, dijo.