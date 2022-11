Para Olga Carita Hancco, no ceder a la presión de pedidos de diezmos de la secretaria regional del Partido Magisterial Popular (PMP), Rosa Luz Pérez, motivó su retiro abrupto de la Subprefectura de la provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Mediante Resolución Directorial N°364-2022, el director de la Dirección General de Gobierno Interior, Lenin Chuquilin, dio por concluida su designación el pasado 9 noviembre, pero Carita se enteró recién dos días después.

Olga viajó a Lima el pasado 10 de noviembre para participar en la marcha a favor de Castillo, pensando que con la acción apaciguaría las intimidaciones contra su persona, sin saber que un día antes ya habían cumplido con la amenaza de su salida.

Incluso reveló que los subprefectos fueron obligados a hacer la travesía con sus propios medios y participar en la jornada.

HOSTIGAMIENTO

“Sabían muy bien que yo no iba a ceder ante esos pedidos, por eso me han sacado (...) esta es una represalia del Prefecto Regional, Yeremi Torres, y la profesora Rosa Luz Pérez”, manifestó en una entrevista con Correo. Olga conocía del descontento de Pérez, principal directiva del PMP en Arequipa, agrupación política sin inscripción que es integrada por docentes y usada como una portátil del Gobierno del presidente Pedro Castillo, por lo que su gestión en Caravelí era supervisada constantemente por la docente allegada al primer mandatario.

“A mí me indigna que se haya actuado de esa manera. He recorrido los 13 distritos de Caravelí recogiendo los problemas y tocando puertas para soluciones, yo sí he cumplido con mi trabajo y no es posible que ahora digan que se nos saca por no trabajar”, lamentó.

Olga no fue la única que subprefecta retirada que advirtió una persecución de Torres y Pérez, en la misma resolución se da por terminada la designación de Rocío Ayala Terán, subprefecta de Quequeña de la provincia de Arequipa.

Ayala advirtió que su salida no es con base en una evaluación de su trabajo, sino porque se rehusó a firmar un pronunciamiento que respaldaba al Prefecto de Arequipa ante las denuncias de cobro de diezmos y no confirmar su asistencia a la marcha a favor de Castillo.

“A mí me propone la Coordinadora (grupo paralelo al PMP) y desde que empecé el 16 de mayo, la señora Rosa Luz buscaba un motivo para mi retiro”, explicó.

Fueron retiradas de sus cargos.

La también docente manifestó que durante todos estos meses sufrió hostigamiento laboral y hasta marginación de Pérez. Su trabajo era monitoreado constantemente y le solicitaban informes semanales sobre su accionar, a diferencia de sus colegas de otras provincias.

Esto dificultaba su trabajo de campo como la visita de asentamientos humanos, dado que tenía que cumplir con el trabajo de oficina. Justificación que hoy se usa para desacreditar su labor.

REEMPLAZOS

En reemplazo de Olga Carita se designó a Daniela Ramos.

De acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, Ramos estuvo en las filas del partido Perú Libre. Su militancia duró de enero a julio de este año, pero años pasados perteneció a otras casas políticas, como el movimiento regional Revalora y el partido Somos Perú.

En tanto, el reemplazo de Rocío Ayala es Rosa Suni Puma, que no reporta ninguna militancia, pero es cercana al Partido Magisterial y Popular. Al respecto, Rosa Luz Pérez reiteró que nunca solicitó el pago de diezmos a subprefectos. “Que muestre pruebas de lo que dicen, pues creo que más bien les toca las mencionadas darle gracias al señor presidente por la oportunidad que se les brindó”, dijo.

Acusan a Rosa Luz Pérez de tener injerencia en decisiones. (Foto: GEC)

Por otro lado, negó su interferencia para el retiro de subprefectos. Dijo no conocer a las personas involucradas “me parece que vienen propuestas de otras agrupaciones políticas”, refirió.

Además de estas subprefectas, también se oficializó la salida el cambio del subprefecto de la provincia de Islay Carlos Milwar Rimaneth Almonte Mendoza, cargo que venía desempeñando desde febrero del 2022. El representante del Partido Magisterial de la provincia de Islay, profesor Erasmo Anarpuma Quispe, dijo que el retiro de la autoridad estaba justificado, porque no es militante del Partido Magisterial. Mediante orden del prefecto Yeremi Torres, el subprefecto de Camaná, Víctor Raúl Bellido Bernal, fue enviado a Mollendo para la recepción de cargo de subprefecto de la provincia de Islay.