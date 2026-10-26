Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 26 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 26 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el servicentro transportes y servicios Espinar en la carretera Yura, Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 21 soles el galón, en la estación de servicios Santo Tomas de Lima en la Av. Jesús en Paucarpata a 21.49 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 21.65 soles, en Halcon Group en la Variante de Uchumayo en Uchumayo a 21.60 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 26 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Xact Perú en la Av. Perú en Cerro Colorado a 22 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 22 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús a 22.60 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 22.65 soles, en la estación Samart en la Av. Mariscal Catilla en Mariano Melgar a 22.75 soles, en estaciones Petrol Fast en la calle N° de la Asoc., de Granjeros en Chiguata a 22.75 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 26 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 24.22 soles, en Servicentro Espinar en la carretera a Yura en esquina con Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 24.55 soles, en Chaskigas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 24.90 soles, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa a 24.90 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 26 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Inversiones JDSF. S.A.C. en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 7.69 soles, en el grifo Coesti S.A Es Don Carlito en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 7.69 soles, en el grifo Tarapaca en la Av. Tarapacá en el distrito de Miraflores a 7.75 soles, en Grifo Sur Arequipa en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa a 7.78 soles, en la estación de Energías el Centenario en Paucarpata en la Av. Jesús a 7.78 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 26 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Pecsagas en el local de la calle Mayta Capac en el distrito de Hunter a 48 soles, la marca Progas en la Mz D, Lt-5 en la Asociación Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Z Gas en la Coop. Urlich Neisser en el distrito de Paucarpata a 46 soles, la marca Z Gas en el Grupo Fanny en la Av. Roosevelt en Alto Selva Alegre a 51.99 soles.