Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 31 de agosto en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 31 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 18.60 soles por galón, en el grifo Copar en la Av. Kennedy en Paucarpata a 18.79 soles, en el grifo Coesti en la variante de Uchumayo en Tiabaya a 18.89 soles, en el Grupo Petra en el 3 Octubre en José Luis Bustamante y Rivero a 18.97 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av Jesús en el Cercado de la ciudad a 19.38 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 31 de agosto en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 20.10 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Kennedy en Paucarpata a 20.20 soles, en distribuciones Arequipa en la Av. Jorge Chávez en el Cercado de la ciudad a 20.48 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en la Av. N°2 en Primavera de José Luis Bustamante y Rivero a 20.58 soles, en la estación de servicios Santo Tomas en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 20.59 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 31 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Jotas y Ges en la Av. Daniel Alcides Carrión en el Cercado de Arequipa a 23.88 soles, en la estación de Servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura en el distrito de Yura a 23.90 soles, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Tiabaya a 23.99 soles, en el grifo Copar en la Av. Kennedy en Paucaparta a 23.99 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 24.19 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 31 de agosto en Arequipa?

El GLP automotor en la estación Zeta Gas Andino en la carretera Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.88 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.90 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de la ciudad a 7.14 soles, en el grifo Pacidama en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa 7.24 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 7.23 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 31 de agosto?

El balón de gas de 10 kilos en los locales de venta como en Upis Cristo Rey en La Joya se vende a 48 soles, en el Grupo Fanny en Upis Rafael Belaunde en el distrito de Cayma a 46.99 soles, en el local Pesadito en el asentamiento humano Pedro P. Díaz en Cerro Colorado a 49 soles, en el local Apu Gas en calle Stuttgart en Mariano Melgar a 50 soles, en el local Zafiro Gas en el pueblo tradicional de Lara en Socabaya a 50 soles.