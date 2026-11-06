Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 6 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 6 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 19.80 soles el galón, en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km. 9 en Cerro Colorado a 19.95 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 20.66 soles, en Servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 20.69 soles, en Servicentro Los Premios en la Av. Arequipa en Tiabaya a 20.79 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 6 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado a 21.10 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21.10 soles, en el grifo Las Torres en la Asociación Complejo Artesanal Alto Selva Alegre a 21.87 soles, en Multiservicios Aragón en el asentamiento humano Apiaar en Yura a 22.08 soles, en grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 21.16 soles, en el grifo Don Felipe en la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 22.18 soles en servicentro Ptromil en la Av. Tahuaycani a 22.18 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 6 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km. 9 en Cerro Colorado se vende a 24.20 soles el galón, en la estación Exact Perú en la carretera Arequipa Yura Km. 15.5 en Yura a 24.20 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 24.55 soles, en el grifo JHP en la Av- Jhon Kennedy en Paucarpata a 24.59 soles, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural en Uchumayo a 24.67 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 6 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 8.29 soles, en Multiservicios Marlon en la Av. Characato en Mollebaya a 8.48 soles, en el grifo Paisajista en la Av. Paisajista en Socabaya a 8.49 soles, en Chaskigas en Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 8.49 soles, en el grifo Autrisa Automotriz en la calle Junín en Arequipa a 8.65 soles, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 8.65 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 6 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Ahorragas en el local de la Av. Villa Perú en Cerro Colorado a 51 soles, la marca Llama Gas en la Av. Villa Perú en Cerro Colorado a 52 soles, la marca Z Gas en la Av. Jesús en Paucarpata a 52 soles, la marca Primax Gas en la calle Rosaspata en Mariano Melgar a 53 soles, la marca New Gas en asentamiento Humano El Mirador en Mariano Melgar a 54 soles, la marca Pecsagas en la Urb. Corazón de Jesús en Socabaya a 55 soles.