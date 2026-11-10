Un grupo de seguidores y militantes del movimiento regional Yo Arequipa salió anoche a las calles de Mollendo para exigir al Jurado Electoral Especial (JNE) que respete los votos obtenidos por Richard Ale Cruz en las últimas elecciones municipales. La protesta se realizó ante la incertidumbre sobre si recibirá o no la credencial que le permitiría asumir la alcaldía provincial de Islay durante el periodo 2027-2030.

El cuestionamiento surge porque Ale Cruz postuló como primer regidor en la lista de Yo Arequipa, que presentó a una candidata para la alcaldía, debido a que la reelección inmediata de autoridades municipales está prohibida. Sin embargo, tras la renuncia de Kelly Orquídea, quien postulaba al sillón provincial, quedó abierta la posibilidad de que el actual burgomaestre asuma nuevamente el cargo.

Los seguidores de Richard Ale consideran que, al haber obtenido el respaldo de los electores, le corresponde asumir la alcaldía. Por ello, marcharon con carteles y arengas en defensa de su candidatura. El actual alcalde también participó en la movilización y expresó su satisfacción por las muestras de apoyo.

Durante su intervención, Ale Cruz se presentó como un hombre respetuoso de las leyes y de la voluntad popular. Sin embargo, existe un cuestionamiento legal sobre su eventual designación, debido a que en los comicios participó como candidato a regidor y fue elegido para ese cargo.

Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la ausencia del alcalde, corresponde al primer regidor asumir sus funciones, en este caso la situación genera controversia porque Richard Ale ya ejerció la alcaldía durante la gestión que está por concluir.

Además, en casos similares, el Jurado optó por otorgar la credencial al segundo regidor electo, en lugar de permitir que el alcalde saliente continúe en el cargo.

La controversia se resolverá hoy, cuando el Jurado Electoral emita el acta de proclamación de resultados. En ese documento se conocerá quién recibirá la credencial para asumir la Municipalidad Provincial de Islay durante el periodo 2027-2030.